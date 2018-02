Fylkeskommunen får refs for fergevedtak

Dette er sammendraget fra fylkesrevisjonens rapport om nytt hurtigbåt- og fergekart:

Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på saksbehandlingen i forkant av fylkesrådets beslutning om å utrede nytt hurtigbåt- og ferjekart (fylkesrådssak 120/2015), og fylkesrådets informasjon til fylkestinget om virkningene av det nye inntektssystemet med vekt på hurtigbåt og ferje.

Fylkesrevisjonen mener at fylkeskommunens saksbehandlingsregler i liten grad har vært fulgt i behandlingen av fylkesrådssak 120/2015. Vi mener derfor at saksbehandlingen knyttet til denne saken ikke har vært forsvarlig.

Fylkesrevisjonen mener at det er en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen at det ikke har vært klart hvem som har hatt ansvaret for saksbehandlingen. Vår gjennomgang viser at fylkeskommunens administrasjon i liten grad har vært involvert i saksbehandlingen av fylkesrådssak 120/2015.

Fylkesrevisjonen mener at dette blant annet kan forklare den manglende vurderingen av fylkesrådets

vedtakskompetanse i saken.

Fylkesrevisjonen mener praksisen med begrenset kommentarrunde er uheldig. Dette er en praksis som ikke er beskrevet i fylkeskommunens saksbehandlingsregler. I tillegg bryter denne praksisen med formålet bak kommentarrunden som er å kvalitetssikre saken før den behandles i fylkesrådet.

Praksisen medfører dermed en risiko for at informasjon av stor betydning for saken ikke blir hensyntatt.

En annen vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon. Dette medfører manglende åpenhet og sporbarhet i beslutningsprosessene, i strid med prinsipper om god forvaltningsskikk.

Siden dette er en sak av prinsipiell betydning er behovet for dokumentasjon og sporbarhet enda større. Siden det er lite spor av saksbehandling i administrasjonen skapes det et inntrykk av at saken er saksbehandlet av fylkesrådet uten at fagadministrasjonen har fått komme med sine råd og sin faglige kunnskap.

Det er fylkesrevisjonens vurdering at fylkesrådet i de kontrollerte sakene i det alt vesentlige har gitt

korrekt informasjon til fylkestinget om virkningene av inntektssystemet med vekt på kostnadsnøklene for båt og ferje. I de fleste sakene har informasjonen imidlertid ikke vært fullstendig.

Når det gjelder fylkestingssakene 107/2016 og 143/2016, er fylkesrevisjonens vurdering at fylkesrådet har gitt både korrekt og fullstendig informasjon til fylkestinget.

Fylkesrevisjonen mener imidlertid at informasjonen ikke har vært rettidig.

I begge disse sakene er det gitt tydelig og detaljert informasjon om hvordan inntektssystemet og kostnadsnøklene for båt og ferje virket. Med tanke på at et nytt samferdselskart blant annet skulle bidra til innsparinger, mener fylkesrevisjonen at dette var

informasjon som skulle ha tilflytt fylkestinget på et mye tidligere tidspunkt.

Oppsummert er det fylkesrevisjonens syn at i de tilfeller der fylkesrådet velger å tilsidesette fylkeskommunens egne saksbehandlingsregler bør dette eksplisitt fremgå i form av et lovlig fattet vedtak, slik at både fylkestinget, administrasjonen og alle andre interesserte vet hvilke prosedyrer som er fulgt og hva de kan forvente av saksbehandlingen.