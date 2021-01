Statkraft får kraftig kritikk fra fylkesrådsleder for Nordland, Tomas Norvoll (Ap):

– Jeg synes faktisk at hvis ikke Statkraft selv ser at de har et ansvar for å sette det i stand, så bør eieren deres, Regjeringa, fortelle dem at de skal gjøre det.

I januar kom den nedslående nyheten om at Statkraft har stengt den populære tretrappa innerst i Glomfjorden i Meløy kommune for alltid.

Flere fra lokalbefolkninga var uenige i avgjørelsen, og tok saken til Stortinget.

Tirsdag svarte også næringsminister Iselin Nybø (V) på et skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth:

Nybø henviser til Statkrafts argumenter om at de ikke kan garantere for sikkerheten. Hun skriver også at «(...)Statkraft har heller ingen forpliktelse til å finansiere sikringstiltak og vedlikehold».

Statkrafts sjef, regjeringa, er med andre ord enige i avgjørelsen og det ser foreløpig ut ikke til at de kommer til å gjøre noe mer med saken.

– Statkraft henter milliarder

Det har både lokalbefolkninga, men også nå flere politikere jobbet mot.

Norvoll utdyper:

– Her snakker vi om en enormt stor aktør som henter ut enormt store beløp fra naturressursene i Meløy. Da er det å gi tilbake til lokalsamfunnet et viktig prinsipp. Det blir litt for enkelt å bare fraskrive seg det ansvaret.

Fylkesråden sier han forventer at trappa blir satt i stand slik at den både blir tatt vare på, men at det også kan brukes.

– Hvis det ikke er trygt, skal det ikke brukes. Jeg mener likevel man her har et klart ansvar for å sette den i stand så den kan brukes.

– Vi har ganske mange tilrettelagte trapper rundt omkring i Norge. De er viktige og attraktive utfartsmål.

Også ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, forventer at Statkraft tar ansvar.

– De bør kunne bruke noe av de pengene de tjener til å ta vare på kulturminnene. Min og kommunens forventning er at Statkraft tar seg råd til å sikre fjellet og ta vare på trappa.

Men han påpeker at selve bruken av trappa er uklar.

– Det viktigste er at selve trappa må tas vare på. Vi er selvfølgelige enige med Statkraft om at liv og helse er viktig. Om den kan brukes som før, må vi komme tilbake til, sier Stormo.

Frem til nå har lokalbefolkningen brukt trappa flittig.

– Men de kjenner været og området. Med mange tusen turister i året som ikke kjenner terrenget, vil det bli vanskeligere for oss å nå ut med informasjon. Poenget er uansett i første omgang nå å ta vare på trappa, sier han.

Du kan gå i trappa hvis du vil. Men da ferdes du på eget ansvar. Statkraft kan ikke garantere for sikkerheten, selv om de eier trappa. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fykantrappa Foto: Ida Kathrine Knudtzon Eriksen / turjenter.no Ekspandér faktaboks Europas best bevarte tretrapp.

Ligger ved Fykanvannet innerst i Glomfjord i Meløy kommune langs Kystriksveien/FV 17.

Bygd i 1919 og har nå 1132 trinn og en stigning på 300 høydemeter (tidligere var det 1129, men det er lagt til et par).

Trappa ble bygd av rallere som trengte en snarvei opp til fjellet hvor de bygget demning og rør som skulle lede vannet ned til kraftstasjonen i Fykan.

Trappa er en del av viktig norsk kraft- og utbyggingshistorie. Vannkrafta har betydd (og betyr) mye for elektrifiseringen av landet.

Den har vært brukt av lokalbefolkninga i alle år, men de siste årene har den også fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

I 2019 ble det estimert at 15.000 personer hadde slitt seg opp til toppen.

På toppen av trappa har det i flere år vært kafé, Rallarbrakka, som har hatt konserter og formidlet historie om trappa og rallerne.

Trappa eies av Statkraft. Selskapet eier også veiene og tunnelene tilknyttet utbyggingen.

Først i 2019 bestemte Statkraft seg for å gjøre en komplett konsekvensutredning.

På bakgrunn av rapporten, har de bestemt å stenge trappa for all fremtid.

Årsaken skal være at det er for høy rasfare og at trappa er i for dårlig stand. Kilder: VisitNorway, VisitMeløy, Fykan.no (per 20.1.2021)

Vil ta vare på trappa

Kraftsjef i Statkraft, Fred Inge Kristensen sier han har forståelse for at trappa har skapt engasjement.

– I utgangspunktet er trappa bevaringsverdig, og vi har tenkt å ta vare på den. Vi har ikke tatt noen beslutning om å verken rive trappa, eller la den rotne der den står.

Den 12. februar skal de møte kommunen og fylkeskommunen.

– Vi vil ha en åpen dialog, men samtidig har begge partene fått rapportene på trappa som forteller hvorfor den bør være stengt for ferdsel, sier Kristensen.

Kraftsjef i Statkraft, Fred Inge Kristensen understreker at de ønsker å ta vare på trappa som er bevaringsverdig Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kristensen understreker at Statkraft aldri har sagt at de vil rive trappa, og at hva som skal skje videre enda ikke er bestemt.

– Det eneste som er bestemt er at trappen bli stengt for besøk fordi vi ikke kan garantere for sikkerheten til folk.

Videre opplyser han at Statkraft ikke har hentet ut noe anbud på utbedring av trappen, og at de derfor ikke har noen formening om hva prislappen eventuelt vil bli.

Kristensen sier at å legge ut et anbud på utbedring av trappa er noe de vil se på i tiden fremover.

– Vi har ikke vurdert pengebruken i det hele tatt. Det har ikke vært et tema så langt.

– Vi i Statkraft ønsker å ta vare på kulturminnene og arven, og vi er veldig stolt av det. Når det gjelder Fykantrappa ønsker vi å fokusere på alternative ruter for og komme seg til fjells på.