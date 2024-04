Fungerende ordfører i Mosknes sykemeldt

Ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes ble sykemeldt, og siden varaordfører Tore-Raymond Sæthre var i permisjon førte det til at Vibeke Kristine Ringvej ble fungerende ordfører for Moskenes kommune.

Nå er også hun sykemeldt, melder Lofot-Tidene.

Avisen skriver at det foreløpig ikke er valgt inn en ny fungerende ordfører for kommunen, og at det blir valgt ved neste kommunestyremøte.