Fulle mindreårige nektet å få assistanse av Røde Kors – ville feste videre

Luftambulansen måtte rykke ut til flere oppdrag under Trænafestivalen denne helgen. Ifølge Rana Blad er skadeomfanget det verste på mange år. Røde Kors mener antall alvorlige ulykker i år handler mest om tilfeldigheter, men er svært bekymret for andelen mindreårige som er beruset på festivalen.

Trond Walter Svendsen, leder for Røde Kors-teamet på Træna. Foto: Privat

– Mannskapene våre er frustrert over at så mange under 18 år blir så fulle at de må ha oppfølging. Det er så mange av dem at vi ikke kan ta inn alle, sier Trond Walter Svendsen, leder for Røde Kors-teamet på Træna.

Flere av de mindreårige som var overstadig beruset skal også ha nektet å bli med til Røde Kors-teltet fordi de heller ville feste videre.

Festivalleder for Trænafestivalen, Jim Ove Marthinussen, erkjenner at mindreårige er en utfordring for arrangørene.

– Det er et problem når vi begynner å få så mange under 18 år som reiser alene, og kanskje får sin første opplevelse med alkohol, men vi prøver å strekke oss langt i å hindre at ulykker skal skje.

Ingen aldersgrense på øya

Frem til klokken 21.00 på kvelden er festivalområdet åpent for alle, men etter dette tidspunktet er aldersgrensen 15 år. Røde Kors mener det burde vært satt opp egne soner for de under 18 år inne på festivalområdet, men det er festivallederen uenig i.

– Vår oppfatning er at det største problemet ikke er på selve festivalområdet, men på campingplassene utenfor, sier Marthinussen.

Han påpeker at hvem som helst, uavhengig av alder, kan campe på campingplassene utenfor festivalområdet.

Marthinussen mener utfordringene med fyll på festivaler ikke er noe større problem på Træna enn andre steder, men at beliggenheten på en øy godt ute i havgapet forsterker konsekvensene.

De er derfor opptatt av å ha god nok bemanning til å ha oversikt over det som skjer i campområdet også.

– Vi stiller blant annet med et 30-talls personer fra Røde Kors, vektere, politi, leger og ambulansepersonell. I tillegg er redningsskøyte og Kystvakta tilgjengelig, så det er ikke mange festivaler som har tilsvarende beredskap, mener Marthinussen.

