Statens vegvesen og totalentreprenør LNS AS har møtt på en svært uvanlig utfordring i prosjektet E6 Svenningelv-Lien.

Under byggingen av Bergåstunnelen i Grane kommune, har tunneldriverne sprengt seg inn i knallharde leire og grusmasser.

Det som er spesielt med disse grusmassene, er at det stammer fra før siste istid.

– Vi kan ikke drive videre i slike løse masser før vi vet mer om hvordan de oppfører seg. Nå må vi først finne ut hvordan vi skal ivareta sikkerheten til våre ansatte og så hvordan vi kan bygge en sikker tunnel i igjennom dette partiet. Det sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS

Bergåstunnelen i fjor, 228 meter inn i fjellet. Foto: Statens Vegvesen

Prøveboringen viste ingenting

Før arbeidet med å begynne sprengingen av tunnelen, gjorde flere aktører kartlegging og prøveboring av fjellet.

Der avdekket de flere soner hvor det var svake bergmasser, og det ikke er ideelt å sprenge inn i fjellet.

Området der istid-massene ble funnet derimot, var det ingen utslag.

– Det jeg kan si om disse massene er at de er veldig harde og komprimert. De står helt fast, og oppfører seg helt som fjell. Det gjør at vi har tro på at de ikke bare har vært igjennom én, men faktisk to istider, sier prosjektleder for Statens vegvesen, Bård Nyland.

Det er på grunn av vekten av isen, som gjør at disse løsmassene har blitt komprimert såpass.

Likevel er det ikke bare løsmassene i seg selv som er uvanlig, men at de bukter seg unormalt langt innover fjellet.

– Det å møte på en halvmeter til en meter er ganske normalt. Men her har undersøkelser vist at det kan være snakk om alt fra 40 til 80 meter med disse massene.

Det er i Trofors at E6 skal bygges ut på nytt. Ferdigstillelse av prosjektet er satt til høsten 2025.

Men selv om de står fjellstøtt nå, så kan ikke tunneldriverne satse på at de holder.

– Det er bygget mange tunneler i løsmasser, kanskje ikke i Norge, men ellers i verden er det ikke ukjent. Det vi gjør nå, er å kjernebore for å se hvor lang tid det tar før vi treffer hardt fjell. Vi må deretter bedømme hvor stabilt det er.

Kjerneboringen kan også være interessant for geologer som vil gjøre andre typer prøver, sier Nyland.

Håper det ikke blir forsinkelser

Nå har de begynt arbeidet med å bore inn i massene for å finne ut hva neste steg skal være. Inntil videre er sprengningen av tunnelen stanset.

– Vil dette skape problemer for prosjektet som helhet?

– Det er for tidlig å slå den endelige konklusjonen. Det er sannsynligvis fint mulig å bygge, men det kan gi forsinkelser. Det gjenstår en del prosjektering og kartlegging, siden dette funnet er ganske ferskt. Foreløpig sikter vi mot åpning høsten 2025.

Strekningen som nå bygges er 10,1 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien.

Strekningen Kapskarmo – Svenningelv på 12,1 kilometer, ble tatt i bruk oktober 2019.

Når hele delstrekningen er ferdig blir den 22,2 kilometer. Det er 2,5 kilometer kortere enn den gamle veien.