Hovedredningssentralen Nord-Norge bekrefter at MF «Landegode» har hatt noe maskinproblemer.

– De har gått en stund på hjelpemotor, men denne er det nå også full stans på, sier redningsleder Frode Iversen.

Det er 155 passasjerer om bord, i tillegg til et mannskap på 13. Et redningsinnsattslag fra Salten Brann er nå fremme på ferga og jobber med å frakte slokkeutstyr om bord i båten. Dette er for å ha beredskap dersom situasjonen skulle utvikle seg.

– Redningsskøytene Odd Fellow III og Det Norske Veritas er på vei. I tillegg er ei bilferge fra Bodø på vei. I tillegg er et forskningsskip dirigert til havaristen. Dette gjør vi dersom det skulle bli nødvendig med evakuering om det skulle blusse opp brann, sier Knut Haarvik i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Det meldes også om røykutvikling knyttet til reservemotoren grunnet varmgang, men HRS Nord-Norge presiserer at det ikke dreier seg om brann. Det skal likevel være noe varmeutvikling i motorrommet.

– Det vi gjør nå er at vi har to redningsskøyter på vei ut for å slepe båten. I tillegg har vi ei røykdykkergruppe som drar ut med helikopter, sier Iversen.

Redningsskøyta Det Norske Veritas er kommet frem til havaristen og er i ferd med å sette ut slepere.

Salten Brann er klar til å rykke ut med et såkalt RITS-team for å bistå dersom situasjonen skulle utvikle seg.

– I dag tidlig fikk vi to tekniske problemer som gjorde at ferga nå er uten fremdrift, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Skal ikke være fare om bord

Redningsskøyta har kommet frem til stedet, og to ferger samt en hurtigbåt er på vei.

– Det har også kommet røykdykkere med en Sea King som er om bord. Det er damp i maskinrommet, men ikke brann. Situasjonen er under kontroll, sier han.

De forsøker nå å få start på båten, men alternativt vil bilferga slepes inn til Bodø. Direktøren vektlegger at innsatsen fra brannvesenet er preventiv og at det ikke er brann om bord i fartøyet.

– Det er for dypt til å ankre og de ligger godt unna land. Det er nok litt ubehagelig for passasjerene, for det er litt tung sjø, men det er ingen fare, sier Torkildsen.