Full splittelse i betent sykehuskonflikt – ledere forlot møte i protest

Konflikten rundt valg av nytt akuttsykehus på Helgeland fortsetter.

En ressursgruppe har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for et nytt sykehus. Sør i regionen er de redde for at det betyr at sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen blir lagt ned.

At konflikten er betent, kommer fram i et brev NRK har fått tilgang til. Her reagerer tillitsvalgte sterkt på en hendelse skal ha funnet sted under sykehusets budsjettseminar i forrige uke.

I brevet skriver de at Svein Arne Monsen ble kritisert foran nærmere 100 ansatte. Monsen har tidligere varslet om det han mener er en uryddig prosess.

Personen som fremførte kritikken har et lederverv på sykehuset på Mo.

De tillitsvalgte er kritiske til at administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ikke stoppet hendelsen.

De mener det er et brudd på arbeidsmiljøloven, og at det må opprettes personalsak. I brevet kan man lese:

Da han (sykehuslederen fra Mo, red.anm.) tok ordet, kom han med kraftig kritikk rettet mot Svein Arne Monsen, som var til stede under seminaret. Han henviste til innhold i pågående varslingssak Monsen har levert, hvorpå hans påstand var at han ikke kjente seg igjen i kritikken fra varslet. Han presiserte sin tillit til ledergruppen og administrerende direktør, og rettet sterk mistillit mot Monsen. [...] Etter å ha fullført sitt innlegg gav han tydelig beskjed om at ikke kunne overvære møtet i redsel for hva som kunne dukke opp i media etter dette møtet, og pekte på Monsens tilstedeværelse i seminaret. [...] Administrerende direktør gav sterkt uttrykk for at hun hadde forståelse for hans meninger og avsluttet med å ønske vel hjem. [...] Etter vårt skjønn er saken gjenstand for oppfølging som personalsak, og vi forventer således at denne saken medfører konsekvenser for dem det måtte gjelde. [...] Videre henvises det til arbeidsmiljølovens kapittel 2 - som vi i denne saken mener er brutt med tanke på prinsippet om gjengjeldselse.

Lederen og tre andre ansatte fra sykehuset på Mo skal videre ha forlatt i protest som følge av at Monsen var på seminaret.

Ifølge Vefsn No skal Gunnlaugsdottir ha visst om protesten før den fant sted. Hun skal ha blitt informert av enhetsdirektør Beate Aspdal.

Monsen er avgående områdesjef for kirurgavdelingen på Sandnessjøen sykehus. I april sa han opp ledervervet ved sykehuset i protest.

Vil ikke kommentere

Brevet er sendt av tillitsvalgte Anders Stokka Ringkjøb fra Fagforbundet og Dag Christian Johansen fra Norsk Sykepleierforbund.

– I henhold til taushetsplikten og unndragelse for offentligheten er det vi tillitsvalgte selv som har bedt om at brevet unntas offentligheten.

– Ut over dette har jeg på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer, skriver Ringkjøb i en e-post til NRK.

Monsen har sagt at man ikke har blitt hørt i Sandnessjøen og Mosjøen. 20 tillitsvalgte anklaget i april ledelsen for å holde informasjon skjult for de mindre sykehusene.

Monsen vil ikke kommentere denne saken før hans varsel har blitt behandlet.

Brudd på loven

Kapittel 2 A-2 i arbeidsmiljøloven sier at «gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler [ ...] er forbudt.»

Bildetekst: Torunn Meosli i Arbeidstilsynet sier at det er arbeidsgivers plikt å risikovurdere varslers situasjon.

Torunn Meosli i Arbeidstilsynet sier at det på generelt grunnlag er arbeidsgivers ansvar å sikre at gjengjeldelse ikke skjer. Hun er seniorrådgiver for veiledning i varsling.

– Enhver sanksjon som kan sees som en følge av – eller reaksjon på – en varsling er omfattet av forbudet mot gjengjeldelse. Uansett hvem i virksomheten gjengjeldelsen kommer fra.

Helgelandssykehuset vil ikke kommentere noe av det som skjedde på møtet.

– Vi kommenterer ikke saker eller innhold fra interne møter, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i en uttalelse til NRK.