Full splid i Senterpartiet i sykehussaken: – Vi har ikke blitt hørt

– Vi er 12 kommuner. Det er flertallet av befolkningen på Helgeland. Vi mener vi skal bli lyttet til. Men vi blir ikke blir hørt, sier ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn.

Denne uka overrasket de12 ordførerne i kommunene sør i regionen med en felles pressemelding om at de var blitt enige: Et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i «Sandnessjøen og omegn».

Sju av ordførerne er fra Senterpartiet, som gjorde et brakvalg på Helgeland. Både Vefsn, Alstahaug, Brønnøy, Grane, Hattfjelldal, Dønna og Vevelstad.

– Skal vi greie å få et fullt akuttsykehus med fødeavdeling på vi samle det på et sted, sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla.

På kollisjonskurs

Allerede under valgkampen uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at en to-sykehusmodell var det beste for Helgeland.

I dag besøkte Sp-lederen Helgeland. Her står han fast på at to sykehus er det beste for regionen.

Sju Sp-ordførere på Helgeland er på kollisjonskurs med sitt eget fylkesparti, stortingsgruppe og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Nordland Senterparti går for å utrede to akuttsykehus. Det er det vi har foreslått i Stortinget.

Han har fått med seg nyheten at sju av partiets ordførere er på kollisjonskurs med moderpartiet.

– Det har jeg respekt for. Alle er redd for å miste sitt sykehus, enten det er i Rana, Sandnessjøen eller et sted midt imellom.

Følte seg overkjørt

Ordførerne ønsker at sykehuset skal bygges i området der fylkesvei 78 og fylkesvei 17 møter hverandre i Leirfjord. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hundåla sier dette synet ikke rimer med Sp-lagene på Midt- og Sør-Helgeland.

– Da representantforslaget i Stortinget kom, prøvde vi å få en dialog med stortingsgruppa. Vi skjønte det kom til å bli nedstemt. Men vi nådde ikke fram, sier Hundåla.

Tre skal bli til ett

I dag er det tre sykehus i regionen. I Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I fremtiden skal det enten være ett stort sykehus eller et stort og et lite.

De 12 ordførerne ønsker ett stort akuttsykehus og inntil tre distriktsmedisinske sentre.

Og med sykehus i Leirfjord, mener ordførerne at det holder med to distriktsmedisinske sentre. Et i Brønnøysund og et i Mo i Rana.

Dette mener ordførerne: Ekspandér faktaboks Våre 12 kommuner står fremdeles samlet bak argumentasjonen om ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, og er omforent om at Sandnessjøen og omegn vil være den mest hensiktsmessige lokalisasjonen for framtidens Helgelandssykehus.

– Har ulike roller

Vedum forklarer uenigheten med at ordførerne har ulike roller.

– Den enkelte ordfører må forholde seg til rammene helseforetak og regjering til enhver tid legger. Hvis beskjeden derfra er at det bare er mulig å bygge ett sykehus vil de prøve å sikre mest mulig trygghet rundt det sykehuset som er nærmest sine innbyggere, sier Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har flere ganger besøkt Helgeland. Her møter han Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

To uavhengige ekspertgrupper har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett stort sykehus på Helgeland.

Torsdag om to uker skal administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir ved Helgelandssykehuset komme med sin anbefaling.

Deretter skal styret i Helse Nord behandle saken før helseminister Bent Høie (H) fatter en endelig beslutning om framtidens sykehus på Helgeland.

Vedum håper helseministeren havner på to akuttsykehus på Helgeland.

– Vi er opptatt av god føde- og akuttberedskap i denne regionen. Med de enorme avstandene som er i Nordland, spesielt på vinterstid, bør man gå en ekstra runde på å se om man bør ha to sykehus istedenfor ett.

Høie: – Senterpartiet skader den lokale sykehus-prosessen

I en kommentar til avisen Nationen i dag sier helseminister Bent Høie Senterpartiet ødelegger den lokale sykehus-prosessen.

Senterpartiets stortingsgruppe ville tvunget fram en Oslo-løsning som Helgeland ikke vil ha, sier han.