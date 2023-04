Det var lørdag ettermiddag at avfallsanlegget Hålogaland ressursselskap (HRS) i Narvik ble fullstendig overtent.

– Vi måtte slått full alarm i Narvik for å håndtere hendelsen. Det har vært krevende både mannskapsmessig og tidsmessig. Vi har rimelig god kontroll nå, sier innsatsleder for Bann, Arnt Livelten.

Anlegget var ikke åpent og det var ikke folk på jobb da brannen startet.

Da brannvesenet ankom anleggsområdet var det mye røyk og brann inne i produksjonsområdet som er fylt med søppel, forklarer han.

– Vi har hatt mannskap i innsats hele tiden siden hendelsen startet og vi har enda røykdykkere inn som jobber med å få slukket brannen.

– Det her vil ta tid å få helt kontroll over. Vi må forsikre oss om at det er helt slukket før vi forlater.

Innsatsleder Arnt Livelten. Foto: Frida Brembo / NRK

Også selskapets egne beredskapsteam har deltatt i slukkingsarbeidet:

– Det har vært gjort en formidabel innsats. Ikke bare av våre mannskaper, men også av HRS sitt mannskap. De har bistått bra for å legge forholdene til rette for den jobben som er gjort. All ære til de.

Politiet har startet etterforskning og har per nå ingen formening om årsak til brannen, skriver politiet på Twitter.

Det var produksjonsanlegget til Hålogaland ressursselskap (HRS) som tok fyr lørdag ettermiddag Foto: Frida Brembo / NRK

Mye brannfarlig avfall

Det skal være gassflasker som befinner seg i området. Derfor er det satt en sikkerhetsavstand på 300 meter, opplyser Øverdal. Alle som var på området er evakuert.

Det sier Terje Øverdal ved 110-sentralen lørdag ettermiddag.

– Det kan være mye brannfarlig avfall. Det er meldt om avfall av mange ulike sorter, også farlig avfall, sier Øverdal.

Foto: Frida Brembo / NRK

Batteri er et alvorlig problem

– Det har tatt fyr i produksjonsanlegget hvor vi prosesserer det brennbare avfallet. Det har vært brann i mottakslommene, som er selve hjerte av produksjonsanlegget, sier Økonomisjef og fungerende konsernsjef i HRS, Sven Rindstad til avisa Fremover.

På spørsmål om batteri kan være en mulig kilde til denne brannen sier Rindstad at de ikke kan si det med sikkerhet.

– Men batterier er et alvorlig stort problem i forbindelse med prosessering av avfall, legger han til.