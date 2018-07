Full krangel om hvalsafari i Vesterålen – beskylder konkurrent for dyreplageri

Eier av Andenes Camping og Hvalsafari AS, Geir Maan, har hengt opp en plakat på Andenes camping som ber turister tenke seg om før de velger operatør. Han mener at RIB-båtene til hvalsafari-konkurrenten, Sea Safari, skremmer vekk spermhvalen.

– Det er ren dyreplageri, sier Maan.

Slik ser plakaten ut.

På plakaten ser man en illustrasjon av en hval som roper om hjelp, og prøver å rømme unna en RIB-båt i full fart. Budskapet er at båter med stor fart ikke hører sammen med hvaler, og det kan virke som et tydelig stikk til konkurrenten, Sea Safari.

Selv bruker Maan større båter til guidingen, ifølge egne nettsider.

– Det at vi får bakholdsangrep fra Geir Maan, det er jo like sikkert som at sommeren kommer. Vi operer på en forsvarlig og sikker måte, sier deleier i Sea Safari, Gunnar Jan Olsen til NRK.

Det var Andøyposten som skrev om konflikten først.

Turistene strømmer til for å få se spermhvalen danse i sjøen. Foto: Marten Bril

– Jeg vet hva jeg snakker om

Geir Maan mener at spermhvalen har rømt lenger ut på sjøen etter at Sea Safari startet opp med RIB-båter. Dette avkrefter Olsen.

– I fjor måtte vi 20 mil vekk fra land for å finne spermhvalen. I år finner vi den 6–7 mil utenfor kysten. Hvalen følger maten, sier Olsen.

Maan mener nå at myndighetene skal involvere seg og at det skal bli totalforbud for RIB-er å bevege seg i nærheten av hvalen.

– Jeg har holdt på i over 30 år, og gjort over 10.000 hvalobservasjoner, så jeg vet hva jeg snakker om, sier Maan.

RIB er et av fartøyene som blir brukt ved hvalsafari. Foto: Lofoten Opplevelser

Får støtte fra forsker

Gunnar Jan Olsen forteller til NRK at uansett hvilken båt man kjører, så må man kjøre pent, og at Sea Safari har strenge regler for oppførsel ute på hvalfeltet.

Olsen får støtte fra Petter Kvadsheim, som er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. De har drevet med forskning på hval utenfor Andenes i lengre tid.

– Ut ifra vår forskning, så ser det ut som om at det ikke er størrelsen på båten som avgjør hvor redd spermhvalen blir. Alt handler om hvor fort man kjører i området. Dersom en RIB kjører forsvarlig, så er det ikke noe problem å bruke den båttypen.

Kvadsheim forteller at de har selv brukt RIB når de har forsket på adferden til spermhvalen, og at de da har vært ganske tett på hvalene, uten at de har reagert.

– Dersom du skulle dratt på hvalsafari, med en av disse operatørene, hvilken båt ville du valgt?

– Det ville vært avhengig av hvordan den som fører båten opptrer i nærheten av dyrene. Det går fint an å drive hvalsafari med begge båtene.