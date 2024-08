Natt til fredag brant det kraftig i et større boligkompleks i utkanten av Bodø sentrum i Nordland.

To personer er sendt til sykehus.

– De er lettere skadet, sier pressevakten ved Nordlandssykehuset til NRK.

Det slo lenge åpne flammer ut av bygget, og det var mye røyk i området.

– Det virker som at vi begynner å få kontroll. Heldigvis er det ingenting som tilsier at det er folk inne nå, sier innsatsleder i brannvesenet, Joakim Jærnes, til NRK like før klokken 04.

I 04-tiden har flammehavet roet seg betydelig. Det er heller ikke like mye røyk i området.

Brannvesenet kommer til å holde på i flere timer til.

– Det her kommer til å ta en god stund før vi er ferdig, sier Jærnes.

– Våknet av et kraftig smell

Ole Tortenvik var på besøk i nabobygget da det begynte å brenne.

– Jeg våknet av et smell i bygget ved siden rundt klokken 02. Da jeg så ut av vinduet var det allerede brann i leiligheten. Det var et kraftig smell. Akkurat som om en propanflaske eksploderte, sier han.

Innsatsleder for brannvesenet, Joakim Jærnes. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Jærnes i brannvesenet sier at de foreløpig ikke vet noe om brannårsaken.

– Men det må ha vært ganske heftig utvikling. Fra vi kom fram var det full fyr i veggen på den ene siden og på taket på midtre del av bygget. Så det var heftig brannutvikling, sier han.

Vurderer å evakuere flere

Alle nødetatene har rykket ut.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Det pågår evakuering. Per nå er 15 beboere evakuert og fraktet til et evakueringssenter. De blir ivaretatt av kriseteam, sier operasjonsleder Tommy Bech til NRK like over klokken 03.

De jobbet da fortsatt med å skaffe oversikt over beboere.

– Vi har evakuert boenheter som ligger i tilknytning til åstedet og vurderer fortløpende om evakueringen må utvides, skriver politiet.

– Det er en stor brann

Brannvesenet jobbet i flere timer med å slukke brannen. Vaktleder Andreas Skindlo i 110-sentralen sier at de er på stedet med alt de har av ressurser.

I 04-tiden var brannen under kontroll. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Det er en stor brann. Vi har alt av mannskaper på jobb og har kalt inn ekstramannskaper. Det er fire brannbiler på stedet per nå, sier han i 02-tiden.

Ved 04-tiden var det rundt 15 brannmannskaper fra Bodø på stedet.

– Og vi har flere på vei, sier Jærnes.