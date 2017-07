Tror boligbrann startet i forbindelse med baking av brød: – To til legevakt

– Brann er slukket og nødetatene avslutter på stedet. Politiet oppretter sak og etterforsker forholdet videre, melder politiet klokken 18.

Mandag ettermiddag klokken 15.42 meldte politiet på Twitter om en enebolig som stod i full fyr i Geisvik nord for Narvik.

Alle nødetatene rykket ut på meldingen. Brann sendte mannskap fra Bjerkvik og Narvik, og det ble meldt om at brannen var ute av kontroll.

Like før 16.30 meldte politiet at brannen er under kontroll, og at to personer sjekkes av ambulanse etter å ha pustet inn røyk.

En er sendt til Narvik sykehus med røykskader.

– Det er satt i gang lufting på stedet, forteller operasjonsleder Jon Inge Moen til NRK.

Fem personer på adressen

Tre voksne og to barn befant seg på adressen, ifølge politiet. De har opplyst at brannen skal ha startet i forbindelse med baking av brød.

– De som bor på adressen tror et lite barn har skrudd på noen plater. Det førte til at brannen startet på kjøkkenet og spredte seg via viften til taket.

– Disse opplysningene skal vi selvfølgelig undersøke nærmere, sier Moen.

Ved E6

Brannen spredte seg til ventilasjonen og det tok tid før røykdykkere fikk slukket brannen.

– Det ble forsøkt slukking med en hageslange, men brannen spredte seg raskt. To hus og en garasje like i nærheten, men ikke fare for spredning.

– Boligen befinner seg like ved E6, men det er ikke behov for trafikkdirigering.