Full fyr i enebolig ved gård på Alstad i Vestvågøy

En enebolig på Alstad i Vestvågøy i Lofoten brant fredag ned.

Det var kraftig røykutvikling og mye vind i området.

Huset som brant er bolighuset på en gård.

Politiet meldte tidlig at huset ikke stod til å berge.

De prioriterte derfor å jobbe for at brannen ikke skulle spre seg til fjøs og gårdsbygninger med dyr i.

Brannvesenet foretok derfor en kontrollert nedbrenning.

Alle personer er gjort rede for.

Ifølge politiet var det mye røyk i ned mot bygninger med dyr i.

Brannvesenet er nå på stedet og arbeider med å slokke brannen.

– Det brenner i en enebolig, et bolighus på gård, sa vaktkommandør John Harald Løkås ved 110-sentralen i Nordland til NRK.

Nødetatene meldte først at brannen var på Bøstad i Vestvågøy, men bekreftet kort tid etter til NRK at brannen er i et bolighus på Alstad i samme kommune.