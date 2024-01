Full anleggsstart på ny flyplass i Bodø i mai

Med godkjenningen fra Eftas overvåkingsorgan ESA før jul, falt den siste brikken i puslespillet Ny lufthavn Bodø på plass for alle parter.

1. januar ble derfor alle formelle transaksjoner mellom Avinor og Forsvaret ved Forsvarsbygg gjennomført. Det betyr at Avinor også har overtatt eierskapet til eiendommen der den nye lufthavna i Bodø skal bygges fra Forsvaret.

– Vi regner med å starte med de arbeidene i løpet av februar, sier konserndirektør regionale lufthavner, Anders Kirsebom i en pressemelding.

– Det vil også markere starten på de største arbeidene som skal gjennomføres i forbindelse med byggingen av den nye lufthavna, fortsetter han.

Det som prioriteres først er å få gjennomført avskoging av området før hekkesesongen, og riving av gammel infrastruktur og bygg som må fjernes før selve byggingen kan komme i gang.

I løpet av 2024 vil området som tidligere var en vesentlig del av Luftforsvarets virksomhet i Bodø og base for flere titalls F16 jagerfly, gradvis endre karakter.

I mai planlegges det full anleggsstart, og et svært viktig arbeid med utfylling i havet mot vest.

Den mest hektiske byggeperioden for prosjektet vil være fra påsken 2025 og frem mot sommeren 2028.

Da vil det pågå arbeider både med rullebanesystem og flyoppstillingsplasser, i tillegg til selve terminalbygget.

Det kan også komme andre prosjekter inn i porteføljen, men som er finansiert av andre.

Et eksempel på dette er nytt bygg for forsvarets redningshelikoptre. Dette er et bygg som finansieres av Justisdepartementet, og som skal bygges av Forsvarsbygg.

Hvem som skal bygge det nye terminalbygget på nye Bodø lufthavn, det er ennå ikke bestemt.

– Vi skal i løpet av første kvartal beslutte hvilken entreprenør som skal få tildelt kontrakten for byggentreprisen. Her har vi tre godt kvalifiserte tilbydere, og jeg er derfor trygg på at det arbeidet vil bli godt ivaretatt av den som får det ansvaret, sier prosjektdirektør Paul Torgersen i utbyggingsprosjektet for den nye lufthavna.