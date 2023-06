Å finne bilen nedgriset av fuglebæsj er ingen hyggelig overraskelse.

– Du blir jo fortvilt. Man jobber hardt for å holde det fint og reint, og så har du fugler som jobber imot, sier Marcus Andre Arntzen fra Bodø.

Og legge til:

– Man bruker sykt mye vaskemiddel bare for å holde det rent, selv om det blir like ille igjen etterpå.

Marcus Andre Arntzen er over gjennomsnittet interessert i biler og tar flere forholdsregler for å unngå at lakken blir ødelagt Foto: Privat

Mange vasker nok bilen om den blir nedgriset, og det kan være viktigere enn du tror.

Fugleskitt kan nemlig gjøre ganske så store skader på lakken.

Her får du noen tips for hvordan du kan ta best mulig vare på billakken og unngå bilferie-marerittet nå i sommer:

Fjern fugleskitten med en gang

Roger Karlsen i Karlsens billakkering sier at fuglebæsj inneholder syre som kan skade lakken. Det gjelder ikke all fuglebæsj, men kommer litt an på hva fuglen har spist og hvor mye syre den har i magen.

– Er det skikkelig ille, så etser det faktisk helt ned til godset, altså aliminumet eller stålet på bilen.

VASK: Om bilen ser slik ut, bør du skylle av med såpevann ganske fort, og ikke vente til neste bilvask med børstemaskin. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– På enkelte biler ser man det veldig godt, spesielt dersom man har latt fugleskitten ligge på bilen, sier Karlsen.

Han anbefaler å bruke litt såpevann på fuglebæsjen så fort som mulig unngår du at den tørker for godt inn.

– Ikke gni. Spyl, ha såpe på, og spyl av med varmtvann, sier Karlsen, som forklarer at såpevannet eliminerer syren.

SPYL GODT: Bruk såpevann og spyl godt av, for eksempel med en høytrykksspyler. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bløtlegg insektene

Det er umulig å ikke treffe flygende insekter når man er ute og kjører bil på sommerstid.

Innsmurte insekter fra panser og frontrute kan også være vanskelig å få bort. Dersom lakken på bilen er varm, kan magesyre fra insekter lage etseskader i lakken.

Her er rådet å bløtlegge insektene før du vasker bilen.

Dette gjøres enkelt ved å legge våte mikrofiberkluter over de verst rammede partiene på bilen. La håndklærne ligge en time eller to før du vasker bilen.

Her har insekter satt seg på en hvit bil. På lik linje som at fuglebæsj kan skade lakken på bilen, kan magesyre i insektene lage etseskader i lakken. Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Vær forsiktig med bilvasken

Karlsen sier bileiere bør være forsiktige med bruken av børstemaskin på bilene sine.

– Ikke bruk børstemaskin når du vasker bilen. Da sliter du veldig på lakken, og får mange små riper i.

Han forteller at mange vasker bilen med svamp.

– Men det bør du gjøre etter at du har fått den hundre prosent ren. Ellers så gnur du bare sanden rundt omkring, sier Karlsen.

– Du skal ikke behøve å bruke svamp. Hvis det er nødvendig, har du ventet litt for lenge. Da er det bedre å få en ordentlig vask på en ordentlig plass. Så kan du vaske den normalt etterpå.

IKKE LA DET TØRKE: Det aller beste er å ikke la fugleskitten sette seg og tørke godt inn.

Unngå steinsprang

Hold avstand til andre biler. Steinsprang er en av billakkens verste fiender.

– Vi ser jo at biler som har mye steinsprang, der ser du jo at både frontruta og lykteglassa er skada, sier Karlsen.

Og når selv ikke bilruta står imot småstein, er det klart det kan skade lakken.

– Noen ganger går det også gjennom lakken, sier han.

– Det er kostbart å reparere for da må man lakkere opp hele panseret.

Unngå å parkere under trær

Du bør også være oppmerksom når du parkerer bilen i skyggen under trær. Det sier Jan Harry Svendsen i NAF.

– Du kan risikere nedfall av eksempelvis sevje som drypper ned på lakken og fester seg der.

Parkerer du under et tre, risikerer du at sevje som drypper ned på lakken og fester seg der. Foto: Privat

Ingen ønsker å oppleve en feriestart med bråstopp i veikanten. NAF har også andre tips til deg som skal på bilferie i sommer.

Ta med reservehjul?

Punkteringer er noe NAFs veitjeneste har flest utrykninger til. Nye biler leveres ofte uten reservehjul, og stadig flere uten jekk.

– Noen biler har disse små, tynne nødhjulene som sparer plass og vekt, sier Svendsen.

Det eneste man finner i bagasjerommet er en flaske med lappeskum og en kompressor.

– Men det hjelper ikke hvis dekket har eksplodert. Da er det å ringe etter veihjelp, som mange har i forsikringen sin.

Har du ikke reservehjul i bilen risikerer du dette dersom du punkterer på biltur. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Men bør man ha et reservehjul i bilen?

– Det er situasjonsbetinget. Det spørs hvor og hvor langt man skal reise.

Sjekk bilen og husk reservenøkkel

NAF råder også å sjekke motorolje, dekkmønster, bremse- og nivået på kjølevæske og passe på at bilen er i god teknisk stand.

– Det er også smart å ha en ekstra reservenøkkel til bilen, og ikke legg den i bilen. La noen andre i husstanden ha dem et sikkert sted.

– Pakk bilen riktig, tung bagasje kan drepe

Mye bagasje i bilen kan skape skumle situasjoner, minner også NAF om.

– Riktig pakking av bil er viktig. Tunge ting skal plasseres så langt ned og fram som mulig. Så fyller man på med lettere ting på toppen.

Svendsen råder feriefolket om å unngå å legge løse gjenstander oppå hattehylla.

– Hvis du må bremse kan fly fram som et prosjektil. Ikke la Ipader løs i bilen, har et stort skadepotensial hvis de kommer flygende.

Ikke forlat kjæledyr i bilen

Firbeinte venner skal være i bur eller i godkjent hundesele, sier Svendsen.

– Ikke la hunden være igjen i varm bil. Vi ser dessverre ofte at folk går fra hunden, med bare en liten glipe på vindu for å få litt luft. Problemet er ikke luft, men varme. Vårt råd er å aldri gå fra en hund i bilen. Ta den med.