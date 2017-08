Fryktet skoleelever hadde fått smittsom hjernehinnebetennelse – ba om hjelp

Søndag ettermiddag ble det igangsatt en redningsaksjon på Skjomfjellet i Narvik. En dansk skoleklasse med 29 ungdomsskoleelever på telttur i området ba politiet og helsevesen om assistanse etter at flere elever var blitt syke.

Det var avisen Fremover som omtalte saken først.

De danske lærerne fryktet at det kunne være smittsom hjernehinnebetennelse og kontaktet både politiet og legevakt.

– Noen av elevene hadde feber og var stive i nakken. Det gjorde at lærerne fryktet det kunne være smittsom hjernehinnebetennelse, sier kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik til NRK.

En omfattende aksjon ble satt i gang for å hente ned elevene i helikopter for å få dem raskest mulig til Universitetssykehuset i Narvik. Norsk Folkehjelp deltok i aksjonen, og fraktet noen av elevene i biler.

Kommunen i beredskap

– Samtlige elever er nå undersøkt, og det er ikke konstatert smittsom hjernehinnebetennelse. Vi kan ikke utelukke en annen smittsom viral sykdom. En av elevene ble imidlertid innlagt på sykehus og de resterende elevene blir behandlet lokalt, sier kommunelegen til NRK.

Hva som er årsaken til at elevene ble syke vil bli klart i løpet av et par dager.

– Vi hadde et liknende tilfelle for noen år tilbake da en hel dansk skoleklasse ble slått ut av Noro-virus. Slike turer stiller store krav til håndhygiene og drikkevann, sier Evju.

Noro-virus slo ut skoleklasse

Slik så det ut da en danske åttendeklasse ble akutt syke på villmarkstur i Narvik-fjellene. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Hvert år kommer det danske skoleklasser til Narvik-fjellene på villmarkstur. Også i 2012 måtte en skoleklasse be om hjelp da elevene ble syke. Hele klassen fikk akutt diare, og et ambulansehelikopter gikk i skytteltrafikk mellom Hundalshyttene ved svenskegrensen og Beisfjord i Nordland for å hente de danske åttendeklassinger og læreren.

Det viste seg at elevene var blitt smittet av Noor-virus, og man fryktet at smitten kom fra vann fra elver og bekker i området.