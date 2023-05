Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett i Statnett, er helt enig i at det er et stort behov for utvidelse av strømnettet i Norge. Her er svarene de har gitt i forbindelse med denne saken:

– Er dere enige i påstanden om at det bygges for lite strømnett i Norge?

– Det er behov for store investeringer i både transmisjonsnettet og underliggende nett i Norge de kommende årene. Det er nødvendig for å legge til rette for vekst i strømforbruket som følger av overgangen til lavutslippssamfunnet og industri- og næringsutvikling og ny fornybar kraftproduksjon. Statnett har investert 70 milliarder kroner i perioden 2010-2020 og skal investere opp mot 100 milliarder i vårt nett i perioden 2020 til 2030. Samtidig skal vi utnytte strømnettet best mulig. Både Statnett og andre nettselskap har plikt til å bygge ut nytt nett om det er behov for det, men utbyggingen finansieres strømkundene. Derfor påhviler det alle nettselskaper et ansvar for å bygge og drifte nettet effektivt og forsvarlig.

– Nelfo mener den nye handlingsplanen i for stor grad handler om utbygging av kraftproduksjon og enklere å legge til rette for at kraftkrevende industri skal få starte opp, men at planen ikke tar høyde for den utbyggingen av strømnettet som er nødvendig for å få dette til. Deler dere denne bekymringen?

– Vi har gitt våre innspill til myndighetene i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen, og har løpende dialog og samarbeid med myndighetene for å sikre økt tempo i nettutbyggingen. Tilstrekkelig kapasitet i strømnettet er en forutsetning både for økt forbruk og produksjon av strøm.

– Hva mener dere kan gjøres for å legge mer til rette for økt utbygging av strømnettet?

– Utbygging av strømnett berører mange interesser, og det er viktig at man har grundige prosesser knyttet til konsekvensutredninger og mulighet til å bli hørt i konsesjonsprosessen. Vi gjennomgår nå egne arbeidsprosesser for å se på hvordan vi kan forenkle og effektivisere for å øke tempo i egen planlegging av nytt nett. For å få full effekt av dette, har vi behov for økt forutsigbarhet i myndighetsbehandlingen av våre konsesjonssøknader. Det kan ta lang tid fra man søker om tiltak til man får konsesjon og myndighetene er godt i gang med arbeidet for å se på om man kan få mer effektive konsesjonsprosesser uten at det går på bekostning av hensynet til demokratisk medvirkning. I tillegg er vi helt avhengig av leverandører til både små og store kontrakter i de ulike prosjektene våre. For å lykkes med effektiv nettutbygging er vi avhengige av et godt leverandørmarked. I tillegg må vi se utbygging av strømnettet mer helhetlig. Strømnettet vårt er et sammenhengende system, og for å bygge rett prosjekt til rett tid må vi forstå hvordan de ulike ledningene og stasjonene virker sammen. Statnett har nå etablert områdeplaner i samarbeid med underliggende nettselskap og andre aktører som vil være et viktig verktøy i nettutviklingsplanleggingen videre.