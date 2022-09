Det går tiår mellom hver gang det bygges ny flyplass i Norge.

I løpet av de neste årene vil det etter planen bygges to i Nordland alene.

Bodø jobber blant annet med å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter – «Ny by – ny flyplass».

Dagens rullebane skal flyttes 900 meter for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart.»

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år, og er satt til å koste i underkant av 7 milliarder kroner.

Nå frykter flere at prosjektet henger i en tynn tråd.

Ny by – ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter. Illustrasjon: Bodø kommune

Få lekkasjer

Vanligvis bruker budsjettlekkasjene å komme som perler på ei snor i tiden før et statsbudsjett.

– Det er foruroligende stille før stormen, kan det tyde på.

Odd Emil Ingebrigtsen (H) er ordførerkandidat i Bodø og tidligere fiskeriminister.

Han frykter at regjeringen skal droppe noen av de største samferdselsprosjektene i regionen for å spare penger.

Nordland fylke har flere av de største og dyreste samferdselsprosjektene i landet på blokka.

E10 Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang, og det største i dag. Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

– Det er brei forståelse for at man må ta ned pengebruken. Til syvende og sist er det et spørsmål om prioriteringer. Det vi i Høyre er bekymret for, er om en del av de viktige samferdselsprosjektene blir prioritert vekk.

Torsdag 6. oktober legges nemlig forslaget til statsbudsjett for 2023 fram.

Regjeringen har den siste tiden varslet om harde prioriteringer og en revurdering av planlagte prosjekter – inkludert samferdselsprosjekter.

Det er også blitt varslet om hardere beskatning av næringslivet.

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) frykter for de store samferdselsprosjektene. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Pengebruken må ned

Ingebrigtsen mener at det sikkerhetspolitiske aspektet ved ny flyplass i Bodø må telle, men sier det er foruroligende at det har vært så få budsjettlekkasjer i høst.

Arbeiderparti-ordfører Ida Pinnerød i Bodø vil ikke stille til intervju, men skriver i en SMS til NRK at hun ikke vil spekulere før budsjettet kommer.

Litt lenger nord i fylket er Pinnerøds partikollega Terje Bartholsen ordfører. Evenes-ordføreren er enig med den tidligere fiskeriministeren at det har vært for stille.

– Vi har alle fått med oss de advarslene som har kommet om kraftige innstramninger og at mange prosjekter må utsettes. Og at det kommer til å bli et budsjett som kommer til å skuffe mange.

– Det blir tøffe prioriteringer fremover, sier Evenes-ordfører Terje Bartholsen. Foto: Frida Brembo / NRK

Hålogalandsveien er det største veiprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, og sju tunneler skal se dagens lys.

Men også dette giga-prosjektet kan stå i fare.

– Jeg forutsetter at vedtatte prosjekter blir videreført, jeg vil helst ikke tenke på alternativet.

– Må få kontroll

Bartholsen tror at prosjekter som er i gangsatt, får fortsette, men at prosjekter som er under planlegging kan risikere å bli utsatt.

Det blir tøffe prioriteringer fremover, sier han.

– Nå må vi få kontroll på både rente og prisstigning. Det har veldig mye å si for økonomien til alle i dette landet. Så at det har hovedprioritet, det forstår vi.

SV er positive til å slanke motorveisatsningen, og har lagt frem sine forslag om hvilke veier som de mener bør ryke eller kuttes.

De har satt opp en liste med ti motorveiprosjekter som partiet mener kan stanses helt, og tolv prosjekter som kan nedskaleres.