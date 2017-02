Politi og redningsmannskaper leter etter en mann i 70-årene som er meldt savnet etter en snøskutertur på Øvervatnet i Sulitjelma i Nordland.

– Redningsdykkere fra Salten brann, Røde Kors og andre frivillige deltar i søket etter mannen. Det benyttes også drone for å søke over isen, opplyser assisterende stabssjef Bent-Are Eilertsen til NRK.

Redningsdykkere som undersøker råkene i isen, avventer til dronen har søkt over isen.

– Parallelt med dette søker Røde Kors med båt i Sjønståbukta.

Ferdselsforbud

Isen på Øvervatnet er svært usikker, med overflatevann og råker. Av sikkerhetsmessige grunner har politiet nå besluttet ferdselsforbud på Øvervatnet i Sulis for alt sivilt personell.

– Årsaken til ferdselsforbudet er usikker is, legger Eilertsen til.

Ble meldt savnet

Politiet minner om ferdselsforbud på Øvervatnet i Sulis for alt sivilt personell. Årsaken til ferdselsforbudet er usikker is. Foto: Wikipedia

Det var klokka 00.30 i natt fikk politiet melding om at en mann var savnet fra ei hytte i Sulis.

– Mannen i 70-årene som er godt kjent i området, ble sist sett av familien klokka 12 mandag formiddag, da han tok skuteren fra hytta for å ta seg ned til bilen, sier Eilertsen.

Sea King søkt i natt

Veien mannen må ta for å komme til bilen går over Øvervatnet.

– Et Sea King redningshelikopter har i natt foretatt et overflatesøk over vannet uten å finne mannen. Vi har observasjoner på en skuterkjelke som er satt igjen i området ved vannet, sier Eilertsen.

Politiet fortsetter leteaksjonen med bistand fra Røde Kors og andre frivillige mannskaper. I tillegg skal brannvesenet sjekke ut råkene i isen på Øvervatnet.

Øvervatnet Ekspandér faktaboks Øvervatnet er en innsjø i Fauske kommune i Nordland.

Øvervatnet og Nervatnet er et fjordlandskap avgrenset av endemorener mot Skjerstadfjorden. Øvervatnet ligger lengst mot øst og forbindelsen mot Nervatnet er via Hjemgamstraumen.

Med et største dyp på 346 m er dette den 7. dypeste i Norge.

Vannet har vært sterkt forurenset på grunn av gruvedriften i Sulitjelma.

Da gruvevirksomheten i Sulitjelma ble opprettet fikk en transport med dampskip på Øvervatnet, og videre til Finneid. Om vinteren fryser Øvervatnet og selv om flere av båtene som trafikkerte vannet var bygget som isbrytere greide de ikke å holde råken åpen hele vinteren. Dette var spesielt kritisk for samfunnet i Sulitjelma da all samferdsel var avhengig av forholdene på Øvervatnet. Det ble da brukt hester og sleder over det islagte vannet, senere biler og busser. Imidlertid oppstod det perioder da isen var vanskelig farbar og transporten stoppet opp.

Det kunne da være råker ved oddene samtidig som isen andre steder var metertykk. På grunn av dette ble det bygget korte veitraseer ved Bytingsnesodden og Moengodden.

Årene før Sulitjelmabanen ble forlenget til Finneid ble det fraktet gjennomsnittlig 225 000 passasjerer over Øvervatnet pr år.

Under første verdenskrig ble det lagt jernbane på det islagte vannet fra Sjønstå til Hjemgam-Engan. Dette ble kun gjort én gang vinteren 1917, da tiltaket ikke var særlig effektivt. Kilde Wikipedia