Frykter journalistutdanningen i Volda blir landets nordligste

Kun 19 personer hadde journalistikk ved Nord universitet i Bodø som førstevalg da tallene fra Samordna opptak ble offentliggjort i april. Men utdanningen i nord er ikke den eneste som opplever dramatisk nedgang i søkertallene.

Fra å være ett av de mest populære utdanningene for noen år tilbake, stuper søkninga flere steder. Fra 2009 til i år er søkertallene nærmere halvert.

Søkere til bachelor i journalistikk 2009-2018 Lærested Utdanningsprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Høgskulen i Volda Journalistikk, bachelor 207 196 237 222 205 193 141 157* 131* 142* Nord universitet Journalistikk, bachelor 62 54 84 60 58 55 30 31 23 19 Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk, bachelor 632 523 528 479 413 396 342 341 297 269 Universitetet i Bergen Journalistikk, bachelor 235 221 211 191 207 175 168 149 141 128 Universitetet i Stavanger Journalistikk, bachelor 128 115 114 99 80 97 89 68 72 82 NLA Høgskolen Journalistikk, bachelor - - - - 29 28 23 27 27 25

Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun mener den voldsomme nedgangen har flere årsaker.

– Det har vært en nedgang i journaliststillinger, som nok har skremt bort mange søkere. Så tror jeg ikke bransjen har vært flinke nok til å rekruttere nyutdannede journalister.

Vil ikke ta opp studenter

I Bodø har rektoren ved universitetet nå bestemt at det ikke skal tas opp nye studenter til høsten, skriver medier24.no, som først omtalte saken.

– Det er for få som har søkt og da kan vi ikke starte opp. Vi har sett en trend over flere år med nedgang i søkingen til journaliststudiet, og lav gjennomføring, sier rektor Bjørn Olsen.

Silje Olsen er journaliststudent i Bodø. Hun trives godt med studiet færre og færre velger, men tror utviklinga er i ferd med å snu.

Martin Brekke Gjellestad, Victor Okshovd, Silje Olsen og Pernille Tømmerås studerer journalstikk ved Nord universitet. De liker ikke at det ikke tas opp nye studenter til høsten. Foto: kari skeie / nrk

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli journalist. At søkertallene faller handler nok om at det har vært krise og at folk tror at de ikke får jobb.

Frykter Volda blir nordligste utdanning

Nybø i Norsk Redaktørforening er ikke overbevist. Hun er bekymra for framtida til den eneste journalistutdanninga i Nord-Norge.

Journalister er viktigere enn noen gang med tanke på utviklinga i samfunnet med fake news, rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet. Til høsten tar han likevel ikke opp nye studenter. Foto: kari skeie / nrk

– Jeg frykter at dette er starten på slutten. Slutter man å ta inn studenter ett år, bidrar man til mer usikkerhet.

I det første journalistkullet i Bodø var det 8-9 studenter, da Nybø selv gikk utdannelsen var de 20.

– Det er fullt mulig å gjennomføre utdanningen. Én ting er de som har studiet som førstevalg, men man vil alltid kunne rekruttere flere. Nå er jeg redd den nærmeste journalistutdanninga blir Volda.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Dersom utdanningen i Bodø forsvinner, blir Volda landets nordligste utdanningssted som tilbyr bachelor i journalistikk.

Avviser nedlegging

Nybø mener utdanningen har hatt stor betydning ikke bare for mediebedriftene, men og for samfunnet.

– Det er faktisk veldig viktig demokratipolitikk vi snakker om, og ikke bare ren prioritering av studieplasser. Her bør regionale stortingsrepresentanter engasjere seg.

Rektor Bjørn Olsen avviser at de har planer om å legge ned studiet. Han sier målet er å tilby ei ny og bedre utdanning neste høst.

– Vi skal se på utdanninga på nytt og om vi kan tilpasse den til den nye tida. Det er helt åpenbart at vi har et studie som ikke er attraktivt nok.