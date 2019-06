Frykter helomvending fra Forsvaret vil torpedere historisk byprosjekt

Det er nå syv år siden Stortinget vedtok å legge ned kampflybasen i Bodø. Samtidig er det tre år siden Erna Solberg lovet 2,4 milliarder til et storslått flyplassprosjekt i byen.

Når kampflybasen jevnes med jorda, vil den sivile flyplassen flyttes 900 meter. Det frigjør store områder for en helt ny bydel.

Men etter det NRK erfarer, skal forsvaret nå ønske seg langt mer areal ved den planlagte flyplassen i Bodø enn enn det som hittil har vært kjent.

Leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, ser på dette som et overtramp fra Forsvarets side.

– Når man i siste sving kommer med endringer av premissene for utbyggingen, er det helt uholdbart. Det er snakk om et prosjekt som det er historiske dimensjoner over. Helt i verdensklasse når det kommer til klimautslipp og sosiale hensyn.

– Kan være ødeleggende

Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett, ble det kjent at Forsvaret har behov for å bruke den nye flyplassen i Bodø som mottak for allierte fly og forsterkninger.

Bakgrunnen skal være den økte spenningen mellom Russland og USA og Nato.

Det bekymrer ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap).

Ordfører Ida Pinnerød har bedt om et møte med Forsvarsministeren. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi har vært forespeilet hele veien siden man valgte å legge ned kampflybasen i 2012 at den militære aktiviteten skulle avsluttes. Hvis man nå får ting som fører til forsinkelser, så vil dette selvfølgelig være svært ødeleggende for arbeidet.

Ber forsvarsministeren svare

Pinnerød har bedt om et møte med forsvarsministeren, men det haster. Reguleringsplanen for den nye flyplassen har allerede vært på høring og skal snart sluttbehandles.

Moxnes vil nå ta saken til Stortinget og stille et direkte spørsmål til forsvarsministeren.

Han mener at en opprusting av flybaser for å blidgjøre amerikanske myndigheter, kommer til å surne Norges forhold med Russland.

– Vi er redde for at dette historiske prosjektet vil bli innskrenket som følge av amerikanske behov. Vi ønsker derfor mer klarhet fra forsvarsministeren på hva som er de reelle endringene og hvordan dette går utover prosjektet.

Det lyktes ikke NRK å få en ny kommentar fra departementet til denne saken, men Forsvarsdepartementet har tidligere sagt at Forsvarets nye behov ikke skal hindre byutviklingen i Bodø.