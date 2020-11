Karoline (28) fortviler etter at utestedene blir straffet: – Mister 70 prosent av inntektene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hold dere hjemme, ha minst mulig kontakt.

Det er rådet fra statsminister Erna Solberg. Torsdag la regjeringen fram nye restriksjoner for å få bukt med den økende koronasmitten i Norge.

En av dem som rammes hardest av restriksjonene er utelivsbransjen, som fra natt til lørdag må stenge alkoholserveringen fra midnatt.

Bareier og daglig leder i Gulating Pub, Karoline Ruud, sier at hun tar de nye restriksjonene med blandete følelser.

– Jeg har jo litt splittede følelser. Utelivsbransjen har blødd veldig lenge og vi har hatt strenge restriksjoner her på Gulating siden vi åpnet 12. juni. Vi har blitt godt drillet i smittevernregler, men det er ikke noe gøy at vi mister 70 prosent av inntektene nå igjen, når vi må stenge ved midnatt.

Restriksjonene for utelivsbransjen gjelder fra natt til lørdag. Karoline Ruud gruer seg til å miste 70 prosent av inntektsgrunnlaget. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Er litt flau

Restriksjonene kommer etter en stor smitteøkning i Norge. Alle Norges fylker har nå over 20 smittede per 100.000 innbyggere, og flere kommuner er under et hardt press.

Målet nå er å avgrense den sosiale kontakten og antallet nærkontakter mellom folk som ikke er i samme husstand. Skjenkestoppen fra midnatt av er en av tiltakene for å gjøre dette mulig.

– Jeg forstår at tiltak må gjøres, men det er bare synd at det går så hardt utover utelivs- og serveringsbransjen hver gang, sier Ruud og fortsetter:

– Eksempelvis når man går inn på et kjøpesenter, så er det en helt annen verden. Det er ingen der som fysisk påser at det er en meter mellom folk i kø, at alle spriter hendene sine og hvor folk går. Jeg håper bare at vi får en forholdsvis normal jul.

– De fleste tilfellene har kommet andre steder enn i nord. Er det urettferdig at dere får samme restriksjoner som i Oslo?

– Absolutt. Som «søring» selv, så er jeg litt flau. Man har jo sett i media fra dag én hvordan ting håndteres sørpå og å sitte her og bli straffet på samme måte, er litt trist.

Kan bli kroken på døra

Gulating Pub er kanskje det ferskeste serveringsstedet i Bodø etter åpningen i juni. Ruud sier at om dette fortsetter, kan det bli vanskelig å holde åpent.

– Jeg har allerede brukt opp den lille bufferen jeg hadde her, så da er vel neste steg å kutte i egen lønn og andre kostnader. Vi trenger hver eneste krone vi kan få, så det er viktig at folk likevel kommer for å ta en kaffe eller øl hos oss.

– Er du redd for at dette er slutten for Gulating?

– Jeg tror egentlig det er en frykt de fleste steder har nå. Når det ikke kommer penger inn, hvordan skal man da dekke utgifter? Det har vært et vanskelig år, men vi får bare håpe at vi sammen kommer oss gjennom dette og får relativt blanke ark i 2021.

Nye tilfeller i Nordland

I tillegg til store økninger i smitte ellers i landet ble det i dag meldt om seks nye tilfeller i Bodø og sju nye tilfeller i Rana kommune.

En av de som ble smittet i Rana var gjest på utestedet Nieau i Mo i Rana.

Smittesporingsteamet i kommunen har jobbet for å kartlegge om andre gjester som var på utestedet denne dagen kan ha blitt eksponert for smitte.

– Gjester som ikke har blitt kontaktet av smitteoppsporingsteamet skal ikke i karantene, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi ønsker likevel å gå ut med denne informasjonen fordi vi vil oppfordre disse gjestene til å bestille time for test dersom de får luftveissymptomer, og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger.