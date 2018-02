Frykter for beredskapen til sjøs om dette blir krigshelikopter

Forsvarssjefen foreslår at de nye NH90-helikoptre bør prioriteres til fregatt, som er et mellomstort krigsskip.

Dermed foreslås det å prioritere helikoptrene bort fra Kystvakten. Det kan få konsekvenser for både fiskerioppsyn og søk- og redningsoppdrag til sjøs.

– Uten kompenserende tiltak vil det gi oss nedsatt styrke til å drive kystkontroll. Det vil svekke søk- og redningsberedskapen, spesielt i Barentshavet, sier stabssjef Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakten.

Dekker ikke Forsvarets behov

Forsvaret har beregnet at de nye helikoptrene vil ha kapasitet til å være operative i om lag 2.100 timer i året når de har blitt faset inn. Dette er langt mindre enn det som er Forsvarets behov.

Analyser viser at behovet er anslått til rundt 5.400 timer i året. Mer en dobbelt så mye som helikoptrene trolig vil kunne fly i praksis.

Dermed foreslår nå forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen å prioritere NH90 til marinen. Helikoptret ligger dermed an til å få montert våpen og stasjoneres på krigsskip.

Leder Kjell Ingebrigtsen fryktet beskjeden som kom fra forsvarssjefen. Han representerer dem som hver dag er avhengige av beredskapen flere mil fra land. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fiskerne er bekymret

Forslaget møter reaksjoner hos dem som er mest avhengige av redningsberedskapen til sjøs. Norges Fiskarlag fryktet beskjeden som kom torsdag.

– Vi snakker tross alt om et havområde som er seks ganger større enn Fastlands-Norge, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han er nå usikker på om man vet hvordan man skal opprettholde en fullgod redningsberedskap til sjøs.

– Helt avhengig av helikopterberedskap

Ved Kystvaktens base på Sortland møtes forslaget med forståelse.

– Vi innser at maksimal produksjon med NH90 ikke kan betjene både Kystvakten og marinen. Derfor skjønner vi at anbefalingen er gitt, sier Morten Nyheim Jørgensen.

Etter over 30 års tjeneste, landet Kystverkets hittil siste helikopter i 2015. Siden har de vært uten, og med forsvarssjefens anbefaling kan det ta enda lengre tid å få på plass luftstøtte.

– Vi er og blir helt avhengige av helikopterberedskap. En eventuell politisk beslutning om å følge anbefalingen betyr behov for et alternativ, sier Jørgensen.

Forsvarssjefen skriver i pressemeldingen at Kystvaktens behov for eksempel kan løses ved å leie inn helikopter. Det mener stabssjefen i Kystvakten kan være et alternativ.

– Det er helt avhengig av hva som er tilgjengelig. Tilfredsstiller de våre krav, så er det i hvert fall nok, sier han.

Ministeren har fått anbefalingen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en pressemelding at han har mottatt anbefalingen. Departementet påpeker at i motsetning til fregattene, kan Kystvaktens behov dekkes av alternative, sivile systemer.

– Det er bra at vi har gått grundig inn i dette. Jeg har akkurat mottatt anbefalingen, og den skal jeg sette meg ordentlig inn i før jeg konkluderer, sier forsvarsministeren.