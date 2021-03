Avdelingssjef for bydrift i Rana, Hanne Alvsing, oppfordrer folk om å holde seg unna Stormdalen i tiden fremover.

– Dersom isdammen brytes, kan det utløse en flombølge ned Ranavassdraget. Vi ber derfor folk om å holde seg unna isen på Ranelva de nærmeste dagene, sier Alvsing.

Helt tett

Skredene har mest sannsynlig gått i forbindelse med regnværet for et par uker siden. Dette har ført til at is og snø har dannet en dam og at det har samlet seg betydelige vannmasser innover Stormdalen. Statskog sier vannstanden bak dammen øker.

Alvsing presiserer det ikke er første gang det går naturlige skred i området, og at de kjenner til utfordringen med at det blir vann oppover dalen.

Vannet kommer seg rett og slett ikke ut.

Hans Moasveen i Statskog forklarer at raset har gått i et område hvor det er veldig trangt. Dette medfører at snøen demmer opp for elva Stormdalsåga i dalen.

– 1. mars var det regnværshelg. Da kom det snøskred som tettet elva. Dalen er helt flat og det er lite gjennomstrømning, sier han og legger til:

– Vannet dekker omtrent fem kilometer. Det er mer eller mindre blitt en sjø.

SAMLER SEG: Vannet demmes opp på grunn av skredet. Slipper det ut kan det bli en flombølge. Foto: Statskog / Statskog

Dropp turen

Stormdalen er 200–400 meter bred. Det ventes nå en ny mildværsperiode, som kan utløse flere skred og fylle opp dalen med mer vann.

– Det verste som kan skje er at isproppen går, sier Moasveen.

Han understreker at Ranavassdraget i prinsippet skal klare å ta unna en slik bølge, men det burde ikke være folk i området om proppen eventuelt går.

– Vi vet ikke hvor mye vann som er der. Det høres dramatisk ut med en flodbølge, men det kan faktisk komme en bølge med vann nedover isen. Da er det ikke heldig å sitte der å isfiske, sier Alvsing og legger til:

– Ikke legg turen til Stormdalen, og hold deg unna isen på Ranaelva.

– Kan dere gjøre noe med situasjonen?

– Vi kan ikke gjøre noe med det. Det eneste vi kan gjøre er å informere folk slik at de kan ta sine forholdsregler.