For andre gang på under ett år skal folk i Steigen i dag stemme over hvorvidt de skal slå seg sammen med Bodø.

Les også: Politikere i Steigen snur og vil til Bodø

Sist gang sa flertallet nei, og engasjementet rundt avstemningen var enorm. Men et flertall i kommunestyret vedtok at saken skulle stemmes over på nytt.

Stor splittelse

Både innbyggerne i Steigen og politikerne i kommunen er splittet når det gjelder kommunens fremtid. Ordfører i Steigen, Asle Schrøder, sier det derfor på en måte skal bli fint å få avsluttet debatten.

– Det her er en sak som virkelig engasjerer, og som har stor betydning for mange. Selv om folk har forskjellige meninger, håper jeg vi kan samle oss igjen og jobbe videre sammen når denne saken er over, uansett hvordan ufallet blir.

Håper på et tydelig resultat

Men det er særlig tanken på ett utfall som har brydd ordføreren i tiden frem mot i dag:

– Blir det flertall for sammenslåing, så blir det sammenslåing. Blir det flertall imot, så er jeg sikker på at man ikke går mot en sammenslåing. Men det jeg er bekymret for er at det skal bli et veldig jevnt resultat, da blir veien videre fort usikker, slår Schrøder fast.

Les også: For å si det litt flåsete har Bodø kjøpt Steigen for 30 millioner

Spørsmålet om sammenslåing har delt kommunestyret, noe Schrøder sier har tatt på.

Tøff periode

– Det har vært ganske vanskelig, både personlig og i jobbsammenheng, forklarer han.

Og nettopp fordi meningene rundt temaet er så delte som de er, håper han at flest mulig tar turen til valglokalene i dag.

– Jeg har forventninger om at vi skal få en høy valgdeltagelse, og jeg håper flest mulig kommer og er med på å forme kommunens fremtid i dag, avslutter han.