Frykter EØS-exit

Senterpartiet mener Sjømat Norge ikke har grunn til å være redd for norsk EØS-exit. Organisasjonen frykter at dersom Senterpartiet får viljen sin med å trekke Norge ut av EØS, vil det skape usikkerhet for fiskeeksport og arbeidsplasser. Men leder Geir Pollestad i næringskomiteen på Stortinget er ikke enig i dette. – Det er å trekke nisselua for langt ned over øynene, sier han.