For litt over en måned siden sto en gjeng i en bakgård i Drammen og spilte inn det som skal bli den nye storsatsingen til Nordisk Film, nemlig «Kampen om Narvik».

Men så traff koronaviruset også Norge.

– Vi var veldig godt i gang. Vi hadde filmet i sju dager og var klar for en stor opptaksdag på Rjukan 13. mars. Men da ble det full stopp, sier produsent Aage Aaberge.

Han har tidligere vært produsent for andre storfilmer som «Kon Tiki» og «Den 12. mann».

– Alt fungerte og materialet så fantastisk ut. Det er en solid nedtur, fortsetter produsenten.

Har jobbet i sju år

Folkene bak storfilmen «Kampen om Narvik» jobbet i sju år før de kunne gå i gang med prosjektet.

Filmen, med et budsjett på 65 millioner kroner, skulle etter planen ha premiere 1. juledag i år. Men det blir det ikke noe av nå. Og kanskje ser filmen aldri dagens lys heller.

– Vi har satt en deadline. Hvis vi ikke er i gang i slutten av mai er jeg redd prosjektet må legges ned, sier Aaberge til NRK.

Slaget om Narvik: Ekspandér faktaboks Soldater fra fem land – Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland – utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik fra 9. april til 10. juni 1940.

Narvik hadde strategisk og økonomisk betydning for Tyskland, Sovjetunionen og vestmaktene. Store deler av jernmalmen fra de svenske gruvefeltene i nord ble skipet ut derfra, spesielt om vinteren når Bottenviken var frosset til. Narvik var dessuten den eneste norske byen nord for polarsirkelen som var knyttet til jernbanenettet på nordkalotten.

Ved å kontrollere Narvik kunne de krigførende enten ramme fienden eller styrke egen stilling.

Natt til 10. april 1940 sendes fem jagere inn i Ofotfjorden mot de tyske krigsskipene i Narvik.

Klokka 04:30 går alarmen hos tyskerne, idet jagerne deres ble rammet av torpedoer fra britene. Tyskerne mister ti jagere, flere forsyningsskip og én ubåt.

Mens styrker i Sør-Norge kapitulerte etter kort tid, var nord-norske avdelinger de eneste som førte større offensive operasjoner mot invasjonshæren.

Lærdommer fra invasjonen av Narvik den 28. mai var viktig i de alliertes planlegging av D-dagen i 1944.

Historikere mener denne kampen bidro til at Hitler endret sine planer om å invadere Storbritannia det samme året.

Slaget om Narvik fant sted under ekstreme værforhold, i mørke, i bratte fjellsider som stupte ned mot fjordarmene, og i et fjerntliggende, ugjestmildt område fattig på veier og forsyninger.

Den tyske styrken var på det meste på nær 6000 mann, mens den allierte var på om lag 24 000. I tillegg kom 8000–10 000 nordmenn. Men da kampene var over, hadde ingen vunnet og ingen tapt.

Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene. I tiårene etter krigen var Narvik muligens Norges mest kjente by i utlandet på grunn av dette slaget. (Kilde: Wikipedia og Norgeshistorie.no)

HITLERS FØRSTE NEDERLAG: Dette konseptbildet for filmen viser hvordan Nordisk Film ser for seg slaget om Narvik. I dag starter innspillingen av filmen, som har fått tittelen «Kampen om Narvik, Hitlers første nederlag». Foto: NORDISK FILM

– Får ikke tak i smittevernutstyr

Han sier det har vært en kolossal jobb å stenge ned prosjektet og at de har store løpende kostnader.

– Vi har måtte permittere 63 arbeidstagere og 18 skuespiller, og vi hadde 100 statister på vent. Og så må vi levere inn alt kamerautstyr og leiebiler og alt.

Ifølge Aaberge har de allerede brukt 36 millioner. Bare det å stenge ned filmingen har kostet to millioner kroner.

– Nå er det veldig stor usikkerhet. Vi har daglige møter for se nå vi kan komme i gang igjen. Vi hadde et håp om begynnelsen av mai. Men vi får ikke tak i smittevernutstyr som vi trenger i forbindelse med sminke og kostymer.

Ønsket egentlig å lage serie

Veien fram til første innspillingsdag har vært lang og humpete.

Den første planen var å lage en internasjonal TV-serie, som skulle inkludere perspektiver fra flere av de allierte soldatene.

Det var soldater fra Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland som utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik.

Serien var budsjettert til 183 mill. kroner, men ble skrinlagt da britene trakk seg ut av prosjektet.

I fjor ble det klart at produsentene i stedet satser på en to timer lang kinofilm med et budsjett på rundt 65 millioner kroner.

Viste frem hovedrolleinnehaverne

5. mars fikk NRK være med på innspillingen i Drammen. Byen som ble valgt, fordi den så mest lik ut som det Narvik gjorde før byen ble bombet sønder og sammen.

Det fikk NRK også møte hovedrolleinnehaverne.

– Det er fantastisk. Jeg har familie med masse krigshistorie, så det å få lov til å være med å fortelle historier fra min egen kultur fra Nord-Norge er kjempestort, sier Kristine Cornelie Margrete Hartgen til NRK.

Hartgen har vært tilknyttet Hålogaland Teater og har tidligere spilt i blant annet spillefilmen «Den 12. mann». Med seg hadde hun den mannlige hovedrolleinnehaveren Carl Martin Eggesbø, kjent fra blant annet «SKAM».

– Det er ganske store omstendigheter å sette seg inn i, det å være vitne til at en krig bryter ut. Det er krevende, forklarer Eggesbø.