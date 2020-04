Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere kommuner i nord innførte den særegne karanteneregelen, som betyr 14 dagers karantene for dem som har vært sør for Dovre.

Nå oppheves den mange steder. Det gjelder blant annet nesten alle kommuner i Lofoten og Vesterålen samt Tromsø.

Men det er noen kommuner som velger å videreføre «søringkarantenen».

Lengst nord i Nordland har man en situasjon der Narvik opphever, mens nabokommunen Evenes forlenger.

Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo er forsker i immunologi. Hun mener det har lite for seg å holde på bestemmelsen når naboen ikke gjør det.

– De kan begge like gjerne oppheve, tenker jeg. Jeg regner med at det er en del interaksjon mellom mennesker i disse nabokommunene, så de vil da uansett bli eksponert for den samme smitterisikoen.

Gir mening å oppheve

Mens Narvik har registrert tre smittede, er det ingen tilfeller i Evenes.

Heller ikke i Bø, som ligger i Vesterålen, er det noen kjente smittetilfeller.

Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Her velger de å oppheve karanteneregelen. På kommunens nettsider skriver rådmann Gundar Jakobsen at «Lofoten og Vesterålen som region er nå i fase to»:

– Vi har smitten i vår bakgård, og porten lar seg ikke stenge. Det er ikke lenger hensiktsmessig for Bø kommune å etablere egne karanteneregler. Poenget med karantene for reisende fra andre deler av landet har med andre ord falt bort, skriver han.

Gunnveig Grødeland sier at det gir fullstendig mening å oppheve de sterkeste tiltakene der det er lite spredning.

– Det gjelder store deler av Norge utenfor det sentrale østlandsområdet.

– Dersom smitten er kontrollert i lokalmiljøet, så er det nå gode grunner til at man nå kan lempe på en del av de strengeste tiltakene som er iverksatt for befolkningen.

Ny vurdering senest mandag

Ordfører Terje Bartholsen (Ap) i Evenes sier at han føler seg trygg på at bestemmelsen har hatt god effekt fram til nå. Men at det er meningsløst om de blir stående alene.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

– Vi har samhandler vesentlig mer over fylkesgrensa, enn med Narvik. Det er viktig hva som skjer den veien. Tjeldsund har valgt å videreføre karantene. Hva Harstad og Kvæfjord lander på blir klart på torsdag.

Ender Harstad opp med å oppheve, vil det være naturlig å «ta en fot i bakken», sier Bartholsen.

– Det er opplagt at det må være felles regler i et litt større område. Vi gjør senest en ny vurdering på mandag, påpeker ordføreren.