Da Jonas Ali Ghanizadeh skulle på båtreise fra Venezia i sommer, tenkte han at det ville være spennende å reise langs bakken fra Oslo til byen innerst i Adriaterhavet.

Han er medlem i Facebook-gruppa Togferie, som har rundt 24.500 medlemmer. Temaet er naturligvis også en gjenganger der.

– Det var på ingen måte lett å bestille togbilletter nedover i Europa. Og på ingen måte billig, sier han.

Endte opp med å fly

Den operasjonen involverte at han måtte innom flere forskjellige bestillingssider.

For om du ønsker å ta toget nedover Europa, må du ifølge Ghanizadeh bestille hos Vy fra Oslo til Göteborg, så med andre fra Göteborg til København. Så København til Hamburg, før en ny bestilling må tas videre nedover med nattog.

GA OPP: Jonas Ali Ghanizadeh trygt fremme i Venezia – etter å ha måttet legge fra seg drømmen om Europa på skinner og heller ta fly. Foto: PRIVAT

– Da må man bestille hos flere forskjellige bestillingssider. Om jeg derimot vil fly samme strekning er det bare å gå på hvilken som helst søkemotor for flyreiser, skrive inn dato og detaljer, så kommer det opp. Der kan alt være gjort på fem minutter.

Så da han selv skulle på ferie i Europa, endte han til slutt opp med å fly.

– Å fly var så mye enklere og billigere. Jeg har fortsatt dårlig samvittighet, for det burde ikke være slik. Det var det vi landet på, fordi det ble så komplekst og dyrt å ta den togreisen sammenlignet med å fly med et lavprisselskap.

Ghanizadeh er lokalpolitiker for SV i Vadsø, og er kanskje mest kjent for å stå bak parodikontoen @VyTravel på Twitter.

Mye har endret seg på tog siden 1983, men ikke papirbillettene. Her fra en eller annen plass i Europa på Interrail. Foto: NRK

– Idet du skal mellom landene i Europa, særlig fra Norge og nedover, er det veldig dårlig tilrettelagt for det. Det å bestille togbilletter krever mye arbeid. Med ulike selskap eller over landegrenser må du nesten ha mastergrad i togbestilling for å håndtere det.

– Særlig om du sammenligner det med hvor utrolig enkelt det er å bestille fly. Man kan fly fra Vadsø til Fiji med flere forskjellig selskaper på én og samme billett. Det koster sikkert massevis av penger, men du er trygg på at du har bestilt det på fem minutter og alt er i orden.

ELLER? Ordningen med interrail ble etablert i 1972. På 1970-tallet reiste flere tusen ungdommer rundt med tog i Europa. Foto: NRK

Flybilletter på e-post – togbilletter i posten

Og mens man får flybillettene på e-post noen minutter etter bestilling, rett i appen eller på et boardingkort utskrevet på flyplassen når man kjøper flybilletter, må man vente flere dager på at interrailbillettene blir sendt med posten.

Det får Ghanizadeh til å reagere.

– Det er tungvint. Hvis tog skal være foretrukket reiseform og bli noe mer enn bare en kuriositet, må det være litt enkelt. Da må de lære en del av flyselskapene, mener han.

Treng eit felles system

Interrail er et selskap som selger samlebilletter for togreiser over hele Europa. Simona Clerici i selskapet sier problemet med elektroniske billetter er at ulike togselskaper og land har ulike behov og restriksjoner.

Simona Clerici mener jernbanesektoren innoverer hurtig, men at det tar tid å få på plass et internasjonalt system. Foto: Privat

– Interrail har 31 deltakende land og like mange ulike billettsystemer, skriver hun i en e-post til NRK.

Interrail jobber for tiden med et e-billettsystem som vil bli godkjent av alle europeiske land og som vil gjøre slutt på å sende papirbilletter i posten.