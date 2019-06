Frustrert ordfører truer med å bryte samarbeid med universitetet

Debatten har rast etter at universitetsrektoren foreslo å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

Nå kommer politikerne i Alstahaug med et ultimatum til universitetsstyret, som skal behandle forslaget fra rektor i slutten av juni.

«Det fremstår som en naturlig konsekvens at Kommunene på Helgeland bryter samarbeidet med Nord Universitet – hvis forslaget til ny studiestedsstruktur vedtas», heter det i en uttalelse kommunestyret vedtok mandag.

– Det er klart at det er et ultimatum. Hvis det blir ny struktur, vil vi automatisk begynne å se oss om etter andre utdanningsplasser som kan bygge kompetanse for dem som bor her i Sandnessjøen, sier Langø og antyder at de vil se nordover til Tromsø.

Flere kan følge

Det var i april det ble kjent at rektor ved Nord universitet foreslår å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

Flere demonstrasjoner med både blokkering av Kystriksveien, DDE-konsert og bunadsgeriljaens markering i Sandnessjøen har fulgt.

Ida Maria er ordførerkandidat i Nesna og gikk i front da lærere og innbyggere på Nesna protesterte mot Nord universitet. Foto: Hans Petter Sorensen / Hans Petter Sorensen

Alstahaug-politikerne frykter det vil bli vanskelig å rekruttere nok sykepleiere og lærere til distriktene, dersom rektor får det som hun vil. Ordfører Langø sier frustrasjonen nå er stor i regionen.

– Jeg oppfatter at flere kommuner på Helgeland peker på at hvis Nord universitet rører på den studiestrukturen vi har, så kan vi gå sammen for å se på andre løsninger i framtiden sammen med andre universitetsmiljø.

– Er dette en koordinert aksjon blant kommuner på Helgeland?

– Jeg oppfatter ikke dette som en koordinert aksjon, men flere er frustrert over at Nord universitet planlegger å legge ned studiesteder.

Rektor: – De skyter seg selv i foten

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord universitet, mener politikerne i Alstahaug har misforstått.

Hun hevder universitetet går inn for å samle fagmiljøene og styrke tilbudet, og synes det er beklagelig dersom de avslutter samarbeidet.

Konstituert Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet mener politikerne har misforstått. Foto: Nord universitet

– Det er jo interessant at de nesten skyter seg selv i foten her. Hvis ikke studentene får ha praksis der, så kommer de i hvert fall ikke til å få noen sykepleiere til regionen.

Rektoren forklarer at tanken bak forslaget blant annet er å kunne øke forskningen.

Sykepleierutdanningen i Sandnessjøen vil dermed flyttes til Mo i Rana. Lærerutdanningen på Nesna flyttes til Bodø, og får en samlingsbasert utdanning på Helgeland.

Slik blir den foreslåtte studiestrukturen Ekspandér faktaboks Bodø: Fagmiljøene for lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at Bodø og Nesna samles i Bodø. Fagmiljøene i sykepleie styrkes ved at Bodø og Vesterålen samles i Bodø. Fagmiljøene i paramedisin styrkes ved at Bodø og Namsos samles i Bodø. Levanger: Fagmiljøene i sykepleie og vernepleie styrkes ved at Levanger og Namsos samles i Levanger. Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi på Steinkjer flyttes til Levanger hvor alle samfunnsvitenskapelige fag samles. De kunstfaglige miljøene samles ved at teaterutdanningen i Verdal flyttes til Levanger. Mo i Rana: Fagmiljøene i sykepleie styrkes på Helgeland ved at Mo i Rana og Sandnessjøen samles i Mo i Rana. Steinkjer: Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger. Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i økonomi. Namsos: Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Levanger. Fagmiljøet i vernepleie flyttes til Levanger. Fagmiljøet i paramedisin flyttes til Bodø. Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i farmasi. Vesterålen/Lofoten: Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Bodø. Nesna: Fagmiljøet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning flyttes til Bodø. Sandnessjøen: Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Mo i Rana. Kilde: Nord universitet

Rektoren påpeker samtidig at de øker antall studieplasser for sykepleierutdanningen totalt sett.

– Frykter du at flere kommuner vil true med å avbryte samarbeidet med dere?

– Det blir bare spekulasjoner. Dette er første gangen jeg har hørt om at en kommune som er innstilt på å gjøre noe sånt.