Frustrert og fortvilt over innstilte hurtigbåter: – Fullstendig uakseptabelt

Selvik er en av mer enn 20 passasjerer som ble stående på kaia i Bodø torsdag kveld. Torsdag kveld tok hun inn på hotell i Bodø.

Hurtigbåten «Regine Normann» som trafikkerer i nordruten langs Nordlandskysten, hadde avgang klokka 18 – og skulle innom Steigen før den avslutter ruta i Svolvær.

Men båten gikk ikke, noe passasjerene ikke hadde fått med seg.

– En ting er at båten ikke går. Men jeg reagerer også på den totale neglisjeringen av oss som kunder. Vi har bestilt billetter. Vi tror vi skal komme oss hjem. Vi får ingen beskjed. Og vi vet ikke om vi kommer oss hjem i morgen heller, sier Selvik.

50 mil i bil før dialyse

Stine Nordine kvier seg til å reise med bil fredag morgen for å få dialyse i Bodø. – Den bilturen blir lang og slitsom. Foto: Privat

Stine Nordine fra Steigen skulle reist med hurtigbåten fra Steigen til Bodø fredag morgen.

Den turen blir det ikke noe av.

Nordine har terminal nyresvikt, og klokka 09.30 har hun time på Nordlandssykehuset for å få dialyse. For å rekke timen må hun starte å kjøre bil klokka 06.

– Egentlig bor jeg i Steigen, men på grunn av at hurtigbåttrafikken er blitt så ustabil og dårlig kan jeg ikke bo her. Jeg er helt avhengig av å komme meg til og fra Bodø for å få dialyse.

Derfor har hun midlertidig flyttet til Stjørdal for å være trygg på å komme seg til dialyse.

– Jeg vil gjerne flytte hjem. Men det går ikke med dagens hurtigbåttilbud.

«Elsa Laula Renberg» trafikkerer i rutene mellom Bodø og Sandnessjøen, og mellom Bodø og Svolvær. Foto: Brødrene Aa

Akkurat denne helga var hun på besøk i Steigen. Det angrer hun på.

– Det er helt håpløst. Jeg har ikke helse til å sitte 50 mil i bil i tillegg til dialyse, sier Stine Nordine.

Selskapet beklager

– Intensjonen vår er at vi skal være pålitelig, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø. Foto: Boreal

Problemene har stått i kø for de nye, miljøvennlige prestisjebåtene Nordland fylkeskommune fikk bygget for å trafikkere mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

Det er selskapet Boreal Sjø AS som drifter de to nye hurtigbåtene på oppdrag for Nordland fylkeskommune.

Daglig leder Steinar Mathisen i Boreal sier til NRK at det er sykdom som er årsaken til at hurtigbåten ikke gikk. Kanselleringen ble lagt ut på nettsiden Reis Nordland klokka 14.

– Beklagelig var SMS-varslingen vår nede, så de passasjerene som abonnerer på trafikkmeldinger fikk ikke melding før 17.45.

Han beklager overfor passasjerene som ble rammet av innstillingen.

– Det har dessverre vært vanskelig å få tak i vikarer i Nordland. Vi legger nå inn store ressurser for å klare dette.

Blir kalt inn på teppet

Det er Nordland fylkes som har det øverste ansvaret for å ivareta ferge- og hurtigbåttrafikken overfor innbyggerne i Nordland.

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) Foto: Senterpartiet

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) har fått flere telefoner og meldinger om at hurtigbåten «Regine Normann» til Steigen og Svolvær ikke gikk torsdag ettermiddag.

Bentzen beklager det som har skjedd, og sier til NRK at han vil kalle Boreal inn på teppet.

– Det skal ikke være slik, og vi beklager overfor passasjerene. Det er åpenbart at selskapet skal gi informasjon i god tid til reisende slik at de får mulighet til å reise med alternativ transport, sier han.

De to nye hurtigbåtene «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» ble levert i mars i år, og trafikkerer i stamrutene langs Nordlandskysten. Foto: Harald Krogtoft / NRK

For to uker siden ble begge de nye prestisjebåtene som trafikkerer langs Nordlandskysten beordret til kai av Sjøfartsdirektoratet.

Det som skjedde torsdag kveld kommer på toppen av flere hendelser den siste tida.

– Vi har en kontrakt med Boreal, og vi vil nå se på om denne er oppfylt. Fylkeskommunen betaler for en tjeneste for innbyggerne i Nordland som det er viktig at vi får levert.

– Send inn utlegg

Flere av passasjerene som skulle til Steigen eller Lofoten har tatt inn på hotell. Noen skal ha leid bil for å reise hjem.

Samferdselsråden sier at Nordland fylke ikke har reisegaranti på båtreiser.

– Men dersom de har hatt overnattingsutgifter, må de gjerne sende inn krav gjennom nettsiden Reis Nordland, avslutter Bentzen.