Frp vil hasteinnkalle hele bystyret

Fremskrittspartiet i Bodø maner nå til samarbeid for å få klarhet i detaljene og mulighetsrommet rundt retakseringen av eiendomsskatten i Bodø. – Det fremstår som et komplett kaos for alle innbyggerne, så nå er det på tide at vi som politikere tar ansvar og viser lederskap, sier Allan Ellingsen til Bodø Nu.