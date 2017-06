Frp varsler asylstopp

Partileder Siv Jensen i Frp sier hennes parti vil stanse asylinnvandringen til Norge. Det opplyste hun på partiets sommerpressekonferanse fredag. Frp vil gå iunn for ulike tiltak, hvor det viktigste er å opprette asylmottak i utlandet, slik at søkerne skal søke fra et annet land.