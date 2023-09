Frp vant skolevalget i Nordland

Frp er største parti i skolevalget i Nordland med 26,6 prosent av stemmene.

Det er en oppgang på 6,6 prosentpoeng fra 2021.

– Det er en enorm innsats som er lagt ned av utrolig mange gjennom flere år. Jeg er veldig stolt, sier leder av FpU, Simen Velle til NRK fra valgvaken i Oslo.

– Vi var så nære i 2021, og i år klarte vi det endelig, sier leder av FpU i Nordland, Odin Rønning.

– Hva tror du er årsaken til det?

– Det er vanskelig å peke på en ting, men det virker som om elevene er enig i politikken vår og at man trenger en friere hverdag.

SV er nest største parti med 17,6 prosent av stemmene. Det er en oppgang med 5,1 prosentpoeng fra valget i 2021.

Høyre ligger like bak med 17,5 prosent av stemmene i Nordland.

Men tallene for hele landet viser at Høyre er største parti i skolevalget nasjonalt for første gang siden 2013.

De nasjonale tallene viser at Arbeiderpartiet er tredje største part. De går tilbake nesten ti prosentpoeng sammenlignet med skolevalget i 2019.

Partiene som fikk færrest stemmer i Nordland ved årets skolevalg var MDG og KrF. KrF har likevel en liten oppgang på 0,3 prosentpoeng, mens MDG går ned 2,5 prosentpoeng og er halvert i forhold til skolevalget i 2021.

Slik er de øvrige resultatene ved skolevalget i Nordland:

Rødt: 2,5% 131 stemmer

SV: 17,6% 919 stemmer

Ap: 12,1% 631 stemmer

Sp: 8,1% 420 stemmer

MDG: 2,5% 129 stemmer

Krf: 1,4% 71 stemmer

Venstre: 7,6% 396 stemmer

Høyre: 17,5% 912 stemmer

FrP: 26,6% 1.385 stemmer