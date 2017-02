Frp-topp i nord: – Regjeringa kaster bensin på det nordnorske bålet

– De er feige når de ikke tør å ta en avgjørelse. De bør være røffere og vedta det i Stortinget, og ikke være redd for nordlendingene, sier Olsen, som er gruppeleder for Frp på fylkestinget i Nordland.

Regjeringa vil halvere antallet fylker her til lands, fra 19 til 10. Men Olsen er redd hele reformen vil ende med et solid mageplask. Politikerne i nord har ikke klart å bli enig om noen sammenslåing, eller hvordan de skulle delt inn nye regioner.

– Vi har prøvd å bli enig, og vi blir ikke det. Da mener jeg faktisk at nasjonalforsamlinga bør være i stand til å tegne kartet, og si at slik skal det være. Det blir en ansvarsfraskrivelse å håpe og tro på at vi blir enige, sier Olsen.

Har frist til etter påske

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Nordland ber Dagfinn Olsen om å lese vedtaket og få med seg hva enigheten mellok Høyre, Frp, KrF og Venstre, innebærer.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre er uenig i at de svekker en region i Nordland.

– Vi har et klart ønske om å helst slå sammen Nord-Norge til en region. Hvis landsdelen ikke klarer å komme med en entydig tilbakemelding om at man ønsker to regioner og hvor grensen skal gå, så blir det et vedtak på en region i nord. Vi kunne gjort et vedtak i morgen, men vil lytte til ønskene lokalt først, sier Ebbesen.

– Siste ord er ikke sagt

Men beskjeden fra rikspolitikerne faller ikke i god jord i nord.

– Vi står foran et stortingsvalg nå, så det er ikke sikkert at siste ord er sagt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Tomas Norvoll (Ap), som er fylkesrådsleder i Nordland, tviler for at regjeringa får det som de vil. Foto: Benjamin Fredriksen

Dagfinn Olsen fra Frp tror de kan få gjennomført reformen.

– Når de tvangssammenslår en del andre fylkeskommuner, så må de også være i stand til å gjøre det i nord, sier han.

Vil ha grense i Vågsfjorden

Han mener at to fylker er best, og mener ei grense burde gå i Vågsfjorden utenfor Harstad.

– Det minst fornuftige er å fragmentere grensene enda mer ved å flytte grensene til Tysfjorden, det er jo helt meningsløst, avslutter Olsen.