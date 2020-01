Da regjeringa tirsdag bestemte at de skal hente en IS-mistenkt kvinne til Norge, rant det over for flere av medlemmene i Frp. En av de som nå reagerer er fylkesleder og landsstyremedlem, Dagfinn Olsen.

– Når våre regjeringspartnere velger å fatte en slik avgjørelse og falle oss i ryggen, da har vi ingenting i regjeringa å gjøre, sier Olsen til NRK.

Fylkespolitikeren fra Nordland viser til at regjeringa tidligere har sagt tydelig nei til å hente IS-kvinner til Norge, men nå har regjeringskameratene bestemt at en 29 år gammel kvinne og hennes to barn skal hentes til Norge.

Det ene barnet – en gutt på fem år – er alvorlig syk, og det er av hensyn til ham at regjeringa nå vil hente familien til Norge

Mor burde sendt barnet til Norge

Lederen i Nordland Frp mener valget ligger hos moren.

– Mor burde gitt barna adgang til å reise til Norge sånn at de kan få den behandlinga de trenger. Men hun har presset på for selv å komme til Norge. Selv om hun blir satt i fengsel i Norge, er hun likevel ute om få år – med sine radikale holdninger, sier Dagfinn Olsen.

Kvinna fra Oslo har vært gjenstand for debatt på toppnivå i norsk politikk, fordi sønnen hennes er alvorlig syk.

I Al-Hol-leiren sitter en rekke kvinner og barn som levde i IS-kontrollerte områder. Foto: Christine Svendsen / NRK

I august veide gutten 12 kilo, det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring. Ifølge en syrisk lege har gutten trolig den alvorlige sykdommen cystisk fibrose, men diagnosen er ikke bekrefta fra andre leger.

Den terrorsikta kvinna har ikke vært villig til å sende sønnen tilbake til Norge, uten at hun selv er med.

Misnøye blant Frp-medlemmer

Etter tirsdagens vedtak i regjeringa, er det mange Frp-medlemmer som uttrykker misnøye. Dagfinn Olsen sier medlemmer reagerer på flere saker der de får for dårlig betalt som regjeringspartner, men at denne saka er dråpen som får begeret til å flyte over.

– Nok er nok, og nå må vi bare komme oss ut av denne regjeringa. Så får de andre tre partiene bare styre dersom de klarer det uten oss. Min jobb som fylkesleder er å si fra. Det er ikke stortingsgruppa som bestemmer, men landsstyret, sier han.

Tirsdag kveld uttrykket også stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen tydelig misnøye med vedtaket:

«Et svik mot FrPs velgere! Jeg er svært skuffet over at Høyre, Venstre og KrF åpner døren til Norge for IS-kvinner. Høyre burde forstå at dette er en vanskelig sak for FrP, i stedet lar de mikropartiene trosse gjennom sin vilje – mens vi blir informert via media. FrP bør tenker grundig gjennom om vi er tjent med å fortsette samarbeidet med slike «venner» i regjering.»

Det skriver Amundsen på sin Facebook-side.

Partikollega vil ikke ut av regjeringa

Stortingsrepresentant og partikollega fra Nordland, Kjell-Børge Freiberg, vil ikke gå like langt som fylkeslederen.

– Å gå ut av regjeringa forandrer ikke det et stort flertall i Stortinget ønsker i denne saka. Jeg forventer at statsrådene fortsetter å kjempe for Frps standpunkter, og så er det landsstyret som til syvende og sist tar stilling til regjeringsdeltakelse, skriver Freiberg i en SMS til NRK onsdag formiddag.

Men han uttrykker stor forståelse for frustrasjonen som uttrykkes av fylkeslederen og andre medlemmer av partiet.

Flere sentrale Frp-politikere har allerede varslet at de tar dissens i denne saka.