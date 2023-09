Frp i Narvik avviser brudd i forhandlingene: – Vi ble kastet ut

Tidligere i dag meldte NRK og andre medier at det var brudd i forhandlingene på borgerlig side i Narvik.

Fredag forrige uke varslet Høyres ordførerkandidat Lars Erik Lillefloth at de gikk i forhandlinger med Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Målet var et borgerlig flertall i samarbeid med INP og KrF.

Torsdag formiddag kunne Lillefloth fortelle at forhandlingene ikke har ført frem.

Han ga uttrykk for at dette var fordi Fremskrittspartiet trakk seg fra forhandlingene torsdag formiddag.

– I dag fikk vi tilbakemelding fra Fremskrittspartiet at de ikke ville være med videre i forhandlingene. Da ser ikke vi lenger grunnlag for en borgelig plattform, sa han til NRK.

Dette avviser Rune Østergren i Frp på det sterkeste overfor NRK i kveld.

– Vi har interne prosesser og kjører et demokratisk løp der vi sonderer. Så er styret og gruppa inne i avgjørelsene for veien videre. Det synes vi er en god og demokratisk måte å gjøre det på.

Østergren forteller at partiet satt i interne møter onsdag kveld i nær tre timer for å drøfte et eventuelt samrbeid.

– Så var det noen som måtte forlate, og vi ble derfor enige om å fortsette torsdag kveld.

Østergren sier at dette ble kommunisert til Lars Lilleholth.

– Så får vi en telefon i morgentimene i dag, der vi presenteres for et ultimatum hvor vi må avgi et svar dersom vi har tenkt å fortsette i denne konstellasjonen innen klokka 13.00, sier Østergren.

Og fortsetter:

– Da satt vi med en frist på tre timer for å innkalle alle midt i arbeidstida fra hele kommunen. Og forhandle fram et svar. Det gis altså et ultimatum som avsender må være fullstendig klar over ikke bare er urealistisk, men umulig å gjennomføre, sier han.

Han har ikke mye godt å si om Høyres framgangsmåte.

– Den taler vel for seg selv. Vi anser oss rett og slett som utkastet. Det settes fram et umulig ultimatum midt under forhandlingene. Et ultimatum i seg selv som det er presentert her er ikke noen framgangsmåte som innbyr verken til tillit eller forhandling.

– Vi har vært åpen for forhandlinger for veien videre, men med det ultimatumet har ikke noe noe annet valg enn å anse oss som uønsket i den konstellasjonen, sier Rune Østergren.

– Frps egen tolkning

Narvik Høyres ordførerkandidat Lars Lillefloth avviser at Frp er kastet ut av forhandlingene.

Han sier til NRK torsdag kveld at de fire andre partiene som forhandler de siste dagene har opplevd liten konstruktiv framdrift fra Frp.

– De fire andre partiene hadde møte i går kveld, og Frp møtte ikke opp. Meg bekjent var deres møte ferdig da de andre partiene møttes. På bakgrunn av dette tok jeg kontakt med Frp og uttrykte vår skuffelse. Vi ga dem en frist til å gi beskjed om de ville være med videre eller ikke.

Lillefloth har fått med seg at Frp tolker fristen partiet fikk, var et ultimatum og at de nå er kastet ut av forhandlingene.

– De må gjerne tolk det slik at fristen var et urimelig. Vi mener det er en urimelig tolkning av situasjonen, sier lars Lillefloth.

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Narvik de siste fire årene, men det er ingen åpenbare flertallskonstellasjoner på rødgrønn side etter valget.