Frontkollisjon stengte E6 - trailersjåfør hentet av luftambulanse

E6 i Dunderlandsdalen i Rana kommune var stengt etter at to trailere frontkolliderte. En person er fløyet til sykehus i luftambulanse. Sjåføren i det andre vogntoget er fraktet til legevakt.

– Vi vet ikke hvor alvorlig skadene er, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt.

Politiet vet heller ikke hva som er årsaken til ulykken, utover at det er klart at trailerne har kollidert front mot front.

– Det er glatt vinterføre i området, men det er ikke meldt om problemer utover det vanlige, sier Hammer.

Nordlandsbanen er stengt

På strekningen Bolna-Lønsdalen er Nordlandsbanen stengt, melder Bane Nor fredag morgen.

– Det er et snøoverbygg som er skadet. Vi må undersøke konstruksjonen før vi kan slippe tog fordi stedet, sier banesjef Tom Petter Høgset til NRK.

Det er foreløpig usikkert hvor lenge Nordlandsbanen blir stengt.

– Mellom klokka 12 og klokka 13 får vi en oppdatering fra eksperter som er på vei til stedet. Da vet vi mer om hvor skadet overbygningen er, sier Høgset.

– Hvordan har overbygningen blitt skadet?

– Det kan se ut som om et tog har truffet taket, eller at noe av lasten på et tog har truffet taket. Dette er noe vi skal undersøke nærmere. Det kan også ha en sammenheng med den sterke vinden som kom med ekstremværet.

Et snøoverbygg på Nordlandsbanen ble skadet i løpet av torsdag. Foto: Martine Bratt / Bane Nor

Også Ofotbanen er stengt. Her er det problemer med strømforsyningen som er årsaken, men Bane Nor håper å være igang med trafikken til klokken 12.00.

E10 over Bjørnfjell har også vært stengt på grunn av opprydning etter ekstremværet torsdag.

Også bil- og båttrafikken påvirkes i kjølvannet av ekstremværet Ylva. Ved morgentimene fredag var flere veier stengt og ferger innstilt i de nordligste fylkene.

Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag. Takene blåste av mange fjøs, og tusenvis mistet strømmen, men ekstremværet har ikke ført til alvorlige personskader.

