Det var klokken 00.50 natt til torsdag at politiet meldte at en leteaksjon var satt i gang, etter en eldre mann ikke returnerte hjem etter en fottur. Politiet og et Sea King-helikopter ble tidlig satt på saken.

Også flere frivillige ble med for å hjelpe til med å lokalisere mannen, som ifølge Avisa Nordland skal være i slutten av 80-årene. Området det er snakk om er Leirfjordgård i Sørfold kommune.

Torsdag formiddag melder politiet at Sea King-helikopteret fant den savnede mannen. Han ble bekreftet omkommet på stedet av lege.

Pårørende er varslet.

Operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt sier de fikk melding om at Sea King-helikopteret hadde funnet den savnede klokken 11.45 torsdag. Han ble bekreftet omkommet av en lege på stedet.

– For tiden betegner vi dette som en ulykke, og vi har ingen mistanke om at det er noe kriminelt som har skjedd, sier Magnussen til NRK.

Vanskelige leteforhold

– Det har vært lett etter mannen i natt uten resultater, og søkeområdet utvides nå til nye teiger, sa operasjonsleder hos politiet, Elisabeth Eide til NRK torsdag morgen.

Like etter klokken 11.00 torsdag opplyste innsatsleder Bjørn Tore Rønning i Nordland politidistrikt, at tre hunder og 16 personer lette etter mannen. I tillegg kom det stadig flere frivillige til for å hjelpe politiet.

– Vi har foretatt grovsøk siden i går kveld, og hatt mannskaper ute i natt. Men det var mørkt, dårlig vær og glatt, så det er vanskelige leteforhold, sier Rønning til NRK.

Et Sea King helikopter heiser her ned en båre, i søket etter den savnede. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Leteområdet er kupert og bratt, og det er tett skog, noe som gjorde søket vanskelig også på dagtid. Rønning sier de er opptatte av å ivareta sikkerheten til de frivillige som bidrar.

Derfor fikk alle som lette egne søketeiger, og instrukser om å bevege seg på mest mulig sikker måte. Alle går i grupper på enhver tid, og politiet hentet også inn egne ATV-er, for å skysse folk ut i terrenget.

Selv om søkeområdet ble utvidet torsdag morgen, var de rimelig sikre på at de lette på rett sted.

– Vi vet han har vært på fisketur i det området vi søker i, og at han ikke har kommet tilbake derfra. I den grad vi kan være sikre, så er vi derfor rimelig sikre på at vi er i rette området, sa han.