I Bodø har politikerne bestemt at alle barn mellom 10 og 14 år får 1600 kroner i året til å bruke på en eller flere organiserte fritidsaktiviteter.

Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering, og finnes i flere av landets kommuner.

Men nå står det populære fritidskortet i spill.

Årsak:

Flertallet av politikerne i formannskapet i Bodø vil skrote kortet som koster kommunen 3 millioner kroner i året. De vil heller bruke pengene på å bevare stillinger på sykehjem og i barnevernet.

Torsdag denne uka skal bystyret behandle saken, og det er stor sannsynlighet for at det samme flertallet vil gjøre det endelige vedtaket.

Det har fått idrettsklubber, lag og foreninger til å agere.

For at flere barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, tilbyr Bodø og andre kommuner et såkalt fritidskort. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Idrettsklubben Junkeren sendte denne uka en tekstmelding til alle medlemmer med barn mellom 10 og 14. Her oppfordres dem til å bruke de 1600 kronene Fritidskortet utløser ved betaling av årskontigenten, før bystyremøtet.

Vinn-vinn

Daglig leder Roy Atle Valøy i Junkeren sier det dreier seg om rundt 200 barn. Så godt som alle disse benyttet seg av Fritidskortet i fjor.

Å få brukt pengene i Fritidskortet før det kan være for sent, er vinn-vinn for både klubben og medlemmene, sier han.

– Vi vet at det er tøffe tider for mange barnefamilier. Fritidskortet er også et viktig bidrag til at vi kan beholde medlemmene våre.

Junkeren har det siste året vært nødt til å sette opp årskontigenten noe for ikke gå i minus.

Valøy sier at ordningen med Fritidskortet har truffet godt, og han håper i det lengste at det består.

– Kortet betyr mye for en familie med to-tre barn. Mister de Fritidskortet kan det fort føre til at valget står mellom mat i kjøleskapet og det å være fysisk aktiv. For oss vil det bety at vi kan miste mange medlemmer.

NRK har ringt rundt til flere idrettsklubber, som også har bedt foreldregruppene sine bruke Fritidskortet. Blant dem er Grand Bodø, Hunstad fotballklubb og Innstranda idrettslag.

Mange har benyttet seg av tilbudet

Allerede har halvparten av de 3 millionene som er satt av til formålet blitt brukt. Totalt 54 lag og foreninger kan få betalt gjennom fritidskortet.

– Ambisjonene er at midlene blir benyttet fullt ut i 2023, sier Jannike Hansen. Hun er prosjektleder for Fritidskortet i Bodø kommune.

Men nå kan det altså bli en stopper for ordningen. Det sørger opposisjonen, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og den uavhengige representanten Thor Arne Angelsen for.

– Når verden er som den er, så er det helt naturlig at idrettslagene og foreldrene gjør som de gjør, sier Thor Arne Angelsen til NRK.

Men han blir overrasket når NRK forteller at 1,5 millioner kroner allerede er brukt.

– Tallene vi fikk fra kommunen tidligere i uka tilsier at det var 1 million.

– Dette var jo penger som skulle brukes til å reversere andre kutt i kommunen. Hvor skal dere hente pengene fra nå?

– Det jobber vi med fram mot bystyremøtet. Så det endelige forslaget vårt er ikke klart, men noe vi jobber med, sier Angelsen.

KrF: – Kjempebra

KrF-politiker Bente Haukås er en varm forsvarer av fritidskortet. Hun synes det er bra at folk har svingt seg rundt.

– Ikke for å bruke mest mulig penger, men for å sikre fritidsaktiviteter for barn i denne aldersgruppen. Undersøkelser viser at det er barn mellom 10 og 14 som faller fra de organiserte fritidstilbudene.

– For mange er Fritidskortet helt avgjørende. Vi kan ikke la lommeboka hindre barn og unge fra å kunne delta på fritidsaktiviteter, sier KrF-politiker Bente Haukås. Foto: Therese Bergersen / NRK

Haukås sier at alle idrettsklubbene i Bodø meldte om medlemsøkning etter at fritidskortet kom. Nå håper hun bystyret på torsdag vil ta til fornuft.

– Alle i aldersgruppa skal kunne hente ut Fritidskortet uten spørsmål om økonomi, etter samme modell som barnetrygd. Det er et kjærkomment bidrag. Å falle utenfor har en skyhøy kostnad både for individet og samfunnet, sier hun.