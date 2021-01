Skredet flyttet deler av nordlandshuset inn i et naturreservat. Naboer forteller om synkehull som har dukket opp på eiendommene og en humpete vei som har sklidd ut.

Fortsatt står et helt hus farlig nære elvebredden

Åtte måneder etter kvikkleireskredet i Drevja på Helgeland er det ikke klart når det blir ryddet opp eller når området blir sikret.

– Det går veldig sent. Vi fikk beskjed om at vi bare skulle la det ligge, vi skulle ikke røre noe, sier grunneier Odd Erik Solvang.

Han eide boligen som ble tatt av skredet på eiendommen deres på Jonsrud . Siste møtet med kommunen var i oktober. Som mange andre hus og hytter i Norge står hele grenda Drevja på kvikkleiregrunn.

Det er NVE som har ansvaret for å kartlegge kvikkleire i Norge. De har et eget kartverktøy hvor folk kan sjekke sitt område for kvikkleire.

Odd Erik Solvang er grunneier i området hvor skredet gikk, han har selv en fritidseiendom i området. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I et kartutsnitt fra Drevja, kan man se at store områder har middels til høy faregrad.

Området er ifølge ekspertene stabilt så lenge det ikke skjer noe med grunnen. Men straks leira blir utsatt for belastning eller press, blir den nærmest flytende.

De mørkegule skraverte områdene indikerer middels faregrad, mens de røde områdene indikerer høy faregrad. De lysegule områdene har lav faregrad.

– Vi forsøkte å grave ut en firehjuling med en minigraver, men så snart han kjørte litt frem og tilbake ble alt flytende, sier Solvang.

Eiendommen til familien Solvang har gått i arv, og fortsatt står gammelhuset på tomta.

Familien håper kommunen sier seg enig at også det er ubeboelig. De håper de kan rive det og få ryddet eiendommen. For det ligger ikke langt fra skredkanten. Ny hytte blir de å bygge i nabokommunen Grane. På fjellgrunn.

Drevja var en gang et sted for hygge og kos for familien, men den store eiendommen er blitt et krater. Verken de eller naboene føler seg trygg.

Videoen viser det omfattende leirskredet som ved Drevja i Vefsn på Helgeland 13. mai 2020. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser det omfattende leirskredet som ved Drevja i Vefsn på Helgeland 13. mai 2020.

Stille skred – naboene hørte ikke noe

– Jeg sover ikke godt om natta. Ikke før mannen min har stått opp. Vi ser jo at det fortsatt raser i bekkene. Det skredet gikk jo lydløst. Vi hørte ingenting før vi ble varslet om at vi skulle bli evakuert, sier Randi Drevland.

Fra terrassen ser hun tydelig restene av boligen som ble tatt av skredet i mai i fjor. Heller ikke nabo Stian Granås eller familien hørte det som skjedde bare noen hundre meter fra hjemmet deres.

Kvikkleireskredet ble først oppdaget da kraftlaget fikk melding om strømbrudd. De fløy over med drone og oppdaget at store deler av grunnen var forsvunnet.

Muliticonsults notat etter skredet peker på at aktiv «erosjon» i et bekkeløp ved tomta til familien Solvang var årsaken til at leirgrunnen til slutt ga etter. Erosjon betyr nedsliting. Det gjør at naboene frykter at leira under huset deres også skal begynne å bevege på seg.

Lite utvikling: Et hus ble tatt av jordmassene under skredet. Huset står fremdeles ute i elva Drevjo. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Seniorrådgiver Vebjørn Oppdal i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, var på befaring i området like etter at skredet gikk. Han mener leira er stabil, og at det ikke har vært noen utvikling etter at skredet gikk i mai.

– Situasjonen er den samme nå som før skredet gikk. Det vi vurderer er en eventuell sikring av Solhaugbekken på et litt senere tidspunkt, sier han.

Det er det samme bekkeløpet Multiconsult har pekt på som årsaken til at leirskredet ble utløst.

For ekspertene understreker at leira vil være stabil så lenge det ikke er noen graver eller belaster grunnen. Eller så lenge det ikke kommer store mengder nedbør som vasker ut saltet som binder kvikkleira sammen.

Fastboende vurderer å flytte

Merete Bredesen Pedersen er fastboende i området. Hun mener kommunen har gjort for lite og at de bør ta ansvar for å utbedre rassikring i området.

Synkehull etter skredet ligger fortsatt godt synlige i bakken. Foto: Privat

– Vi eier der borte på andre siden av elva, sier hun og peker mot et fjøs ikke lang unna der raset gikk.

Et av synkehullene er så dypt at man kan gjemme seg der, spøker Pedersen. Det er utvilsomt noe som skjer under jorda, mener hun.

Merete Bredesen Pedersen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Sist høst så de nye faresignaler, hvor det har rast ut masser ved en bekk i området. Nå frykter hun at det samme kan skje igjen.

– Ja, det er rart hvis det ikke skjer igjen, i alle fall når vi ser at det er tegn til mindre ras.

– Har du vurdert å flytte?

– Ja det har vi gjort, men når vi bor i et rasområde er det jo ingen som vil kjøpe huset.

– Tar langt tid å rydde kvikkleireskred

Lenge trodde beboerne her ute at det ville bli satt i gang tiltak for å sikre området. De trodde kommunen og myndighetene ville rydde opp. Planere raskanten og sikre bekkeløp. I løpet av åtte måneder senere har lite skjedd.

Kommunalsjef Kristin Hurthi i Vefsn kommune sier naturvernforhold gjør arbeidet utfordrende. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Når det gjelder leirskred er det veldig vanlig at det tar lang tid å rydde. I Drevja er det tre forhold vi jobber med å få klarhet i, sier kommunalsjef Kristin Hurtih i Vefsn kommune.

– Det ene er sikkerheten i selve skredområdet. Der er NVE en klar partner sammen med oss. Det andre er ansvarsforhold rundt raskanten og eiendelene rundt der. De har jo flyttet på seg, og eiendommer ser ikke ut slik de gjorde før. Og det tredje er naturvernforhold. Dette ligger helt inntil eller inni et naturvernområde, og opprydding der må følge de regler som følger der, sier Hurtih.

Det de vurderer er om de kan fjerne vrakrestene eller om de kan brenne det ned der det står. Men det er mange hensyn å ta. For andre etasjen av nordlandshuset som stod på Jonsrud ligger nå ute i Drevjaleira naturreservat. Det er freda og et verna trekkområde for våtmarksfugler.

Skoleveien har sklidd ut

Flere av naboene sier de er oppgitt og redd. Det halve nordlandshuset som ligger ute i elva Drevjo er en påminnelse om at naturkreftene rår. De frykter nye skred. Så er det den humpete veien som har sklidd ut, der skolebussen kjører nesten hver eneste dag.

– Vi kjører i sikksakk mellom kjeglene som er satt opp på veien her, og det er sprekker i jorda, sier Drevland

– Ikke endringer i fareforholdet

Veien er kommunens ansvar. Kommunalsjefen medgir at de må gjøre noe med den, men det tar tid.

Før de sender ut store anleggsmaskiner hit for å fikse veien, må de vite at grunnen tåler tyngden av maskinene og massene de skal legge i grunnen. De må være sikker på at de ikke utløser et nytt skred.

– Vi har samarbeid med geologer som tar prøver der ute, så ser vi på forslag til utbedringer der ute, slik at vi ikke gjør noe som kan belaste mer, sier Hurtih.

Hun forstår at folk i nærområdet er bekymret.

– Det ekspertene sier er at kvikkleire ikke nødvendigvis er farlig hvis den får stå stabilt, så er det like trygt som i går og for en uke siden. Det er endringer i trykket som er utfordringen og som man skal være ekstremt forsiktig med. Men dersom alt er stabilt og får stå slik det har gjort, skal det ikke være noen endringer i fareforholdet, sier Hurtih.