Snøtrøbbel for folk med sommerdekk: – Kan vare i flere uker

Det snør i store deler av Nord-Norge.

Og vinteren nekter å gi seg med det første.

– Det ser ut til at det kan vare i noen uker til. Det ser ganske kjølig ut, sier vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick til NRK.

Forrige helg var det imidlertid varmt, også i nord. Det fikk mange til å skifte til sommerdekk.

Men kong vinter er ikke ferdig.

På langt nær.

Hva skal folk med sommerdekk gjøre nå?

En fører i Hadsel kjørte av veien tidligere denne uken. Vedkommende oppfordret folk om å vente med dekkskifte. Foto: Tor Johannes Jensen / Bladet Vesterålen

– Skjønner ikke hvorfor folk haster

Sommerdekk på snøføre fungerer dessverre ikke spesielt godt.

Allerede har det vært flere ulykker. Bladet Vesterålen skriver torsdag morgen om en bil med sommerdekk som havnet i grøfta på Sortland.

Samme avis skrev tirsdag om en annen fører som havnet i autovernet ved Hadsel.

Vinterdekkene på eller av? Du bør vente til snøen er borte for godt – og det kan bli en stund til. Bildet ble tatt i Misvær onsdag. Foto: Lars Olav Handeland

– Ikke skift til sommerdekk, oppfordrer den uskadde sjåføren.

Yrkessjåfør Tommy Bjørkebo er ute på veiene i Nordland torsdag formiddag. Han sier han ikke har hastverk med å bytte om til sommerdekk.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk haster sånn med å ta av vinterdekkene. Vi vet hvor vi bor, sier han til NRK.

Bjørkebo bor på Andøy, hvor de fikk 15 centimeter snø i natt.

Bjørkebo rapporterer om kraftige snøbyger. Han sier folk bør ha vinterdekkene på og være forsiktige. Foto: Tommy Bjørkebo

– Det er kraftige byger her. Snøen legger seg på veien og det blir glatt. Med lastebilene våre presses det sammen til is. Da blir det glatt.

– Bytt tilbake

Fristene for å skifte til sommerdekk er som følger:

Sør – og Midt Norge: første mandagen etter påske.

Nord-Norge: 1. mai.

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, sier til NRK at det er været som bestemmer hvilke dekk du bør ha på bilen.

– Hovedregelen er at fører skal sørge for at kjøretøyet er sikret godt veigrep med tanke på det underlaget man kjører på. Det gjelder både sommer og vinter.

Torsdag morgen våkner folk i Nord-Norge opp til snø. Dette fra Bodø sentrum. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hva med fristen om å bytte til sommerdekk 1. mai?

– Føreren skal ha tilstrekkelig feste uansett føre, sommer eller vinter, uansett dato. Det betyr at 1. mai ikke er et krav, du skal selvfølgelig være skodd etter forholdene.

Hvis du allerede har byttet til sommerdekk når det blir glatt på veien kan du gjøre en av to ting forklarer Marthinsen.

– Skift tilbake eller la bilen stå.

Mer snø

På spørsmål om bilførere kan bli straffet om de har sommerdekk på glatt føre etter første mai svarer UP-sjefen følgende:

– Kjører du i grøfta eller inn i noen kan du bli oppdaget. Da kan du bli straffet. Men teoretisk kan du kjøre på sommerdekk hele året, også i Nord-Norge, sier han og legger til:

– Får vi plutselig en vinter med 10 plussgrader trenger du ikke vinterdekk. Men vi vet jo at blir snø og is. Da funker ikke det.

Forrige uke var det mye fint vær, også i Nord-Norge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

En vinter i Nord-Norge med bare plussgrader og sol er imidlertid en drøm nordlendingene fortsatt kan drømme.

Meteorolog Anita Ager-Wick tegner et dystert bilde for de som gjerne skulle kledd av seg boblejakka – og byttet til sommerdekk uten problemer.

– Vi bruker å være forsiktig når vi snakker langt frem i tid, men det ser ut til at det blir kjølig i flere uker.

– De som er glade i varme og sommer må smøre seg med tålmodighet.

– Eller booke en tur til Syden?

– Ja, det kan være lurt.