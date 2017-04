Frilansfotograf må i retten igjen

Frilansfotografen som i 2015 ble dømt for fem voldtekter, må møte i retten igjen, skriver Avisa Nordland. Mannen, som også ble dømt for å være i besittelse av videofiler og rundt 2800 bildefiler av seksualiserte barn, er nå tiltalt for et lignende forhold. Ifølge avisa er den fornærmede kvinnen et av vitnene i den forrige saken. Saken er berammet til Salten tingrett 15. august i år.