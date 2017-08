Frilansfotograf i retten for enda en voldtekt

I 2015 dømte Salten tingrett frilansfotografen fra Bodø for voldtekt av fem kvinner, og dommen ble skjerpet av Hålogaland lagmannsrett senere samme år.

Da ble mannen i 40-åra dømt til sju års fengsel for voldtekt og for besittelse av bilder og video som seksualiserer barn.

I dag starter rettssaken i Salten tingrett der han igjen er tiltalt for voldtekt – denne gang av en kvinne som vitnet mot ham i den forrige rettssaken.

– Gruer seg

Kristin Fagerheim Hammervik er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Hun mener det er riktig at statsadvokaten tar ut ny tiltale i saken, men forteller at hennes klient gruer seg.

– Som fornærmede ofte gjør i slike saker, så gruer hun seg. Det er likevel viktig og riktig at politiet tar tak og endrer status når de ser at det er grunnlag for det, men så kan vi diskutere om det ikke burde blitt gjort på et langt tidligere tidspunkt.

Mener saken har tatt for lang tid

Mannens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll mener etterforskningen har tatt altfor lang tid.

– Dette er en sak som han har vært under etterforskning siden 2013, for over fire år siden. Det har vært vanskelig for han at ikke saken har blitt avgjort tidligere, men han ser frem til at saken skal komme opp i retten, og han ser frem til å føre bevis for at han er uskyldig, sier Breivoll.

Forsvareren forteller at hans klient kommer til å erklære seg ikke straffskyldig.

Det er satt av to dager til saken i Salten tingrett.