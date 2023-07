Frigir navnene etter dødsulykke

Det var Stian Brandal fra Saltdal og Tonje Olsen Jacobsen fra Fauske som døde i trafikkulykken på E6 i Saltdal i helga. Navnene frigis i samråd med de pårørende.

Ifølge politiet viser de foreløpige undersøkelsene at en personbil har kommet over i motsatt kjørefelt. Her har den møtende personbilen forsøkt å styre unna, men ikke rukket dette.

Det var personen som satt i bilen som ser ut til å ha kommet over i motsatt kjørefelt som omkom. Det samme gjorde passasjerern i den møtende bilen. Føreren av den møtende bilen er kritsik skadet og er til behandling ver Unniverstetssykehuset Nord-Norge.

– Årsaken til at en av bilene har kommet over i motsatt kjørefelt er foreløpig ikke klarlagt, men dette vil politiets etterforskning prøve å finne ut av, sier politiadvokat Kristine Pedersen i en pressemelding.