Frigir navn på omkommet dykker i Pluragrotta

Det var 33 år gamle amerikanske statsborgeren Jared Hires som omkom i forbindelse med at han dykket i Pluragrotten utenfor Mo i Rana, onsdag 3. april 2024.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Ifølge politiførstebetjent Alf Ulrik Stenberg Rokstad ved politistasjonen i Mo i Rana fikk mannen et anfall under vann. Han var en del av en gruppe på ni personer, men under dykket var de en gruppe på tre.

– De stoppet opp i et kammer for å sjekke utstyr, og konstaterte med at alt var i orden. På vei tilbake oppdager de at mannen som var sist i rekka hadde fått et anfall under vann.

Helsepersonell jobbet med mannen i én time, før han ble erklært død på stedet.

– Jeg må berømme meddykkere og annet personell på stedet for innsatsen. Dessverre sto ikke livet hans til å redde.

Ina Santala Jordbru er daglig leder for Plura Valley sier at det var en tragisk dag for dykkermiljøet.

– Det er aldri lett å vite når det skjer ulykker, men medisinske årsaker kan en ikke forhindre, sier Santala Jordbru.