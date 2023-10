Frida Vonstad fikk pallplassering i internasjonal konkurranse

Frida Vonstad fra Mo i Rana fikk andreplass i den internasjonale konkurranse som ble holdt i Singapore i dag.

– Vi er utrolig takknemlige til She Loves Tech for denne introduksjonen på den internasjonale scenen, skriver Vonstad i en melding til NRK.

She loves tech er en konkurranse for kvinner i teknologibransjen over hele verden.

Her skal de overbevise dommerne om at de har den beste bedriften.

Vonstad kom tidligere videre fra den vesteuropeiske konkurransen, og har i to dager oppholdt seg i Singapore for å delta i den internasjonale.

Bedriften til Vonstad heter The Coring Company og utvikler software og hardware til gruve og entreprenør.

Vonstad konkurrerte med 14 000 søkere fra 76 forskjellige land.

– Det å bli kåret som verdens andre beste oppstartsbedrift fra lille Nord-Norge blant 14 000 er virkelig stort for oss, skriver Vonstad i en melding til NRK.