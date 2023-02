FRI Nordland nå med styre etter to år

FRI Nordland har fått nytt styre etter to år uten.

Det opplyser de i en pressemelding.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Organisasjonen skal jobbe med å arrangere aktiviteter i fylket – også være en sparringpartner i LHBT+ relaterte spørsmål.

– LHBT+ personer i Nordland har behov for gode og trygge møteplasser, og der ønsker FRI Nordland å bli en godt synlig aktør, står det i pressemeldingen.