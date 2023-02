Det har vært mye snakk om batterifabrikker i Norge, og kommunene har nærmest stått i kø for å sikre seg en billett til eventyret.

I Rana har selskapet Freyr banet vei. Og allerede om fire uker åpner den første såkalte kundekvalifiseringsfabrikken på kaia i Mo i Rana.

Målet er til slutt å åpne en såkalt gigafabrikk som har fått navnet Giga Arctic.

Planen var at den skulle stå ferdig i 2024/2025. Nå kan den bli utsatt.

Tom Einar Jensen er administrerende direktør i Freyr. Foto: Freyr

For det er ikke bare i Norge at Freyr satser. De er også i gang med å bygge en gigafabrikk i USA.

– Vi annonserte i november i fjor at vi akselererte utviklingen vår i USA. Og den er drevet av Biden-administrasjonens såkalte «Inflation Reduction Act», som gir veldig sterke insentiver for produksjonen av batterier i USA, sier Tom Einar Jensen til NRK. Han er administrerende direktør i Freyr.

Avhengig av kapital

Kort fortalt innebærer «Inflation Reduction Act» at det skal brukes nærmere 3.700 milliarder kroner på å subsidiere grønn industriutvikling i USA. Loven ble undertegnet av USAs president Joe Biden i fjor og trådte i kraft ved nyttår, skriver NTB.

Den inkluderer blant annet skattefordeler for amerikanskproduserte elbiler og batterier, noe som har ført til misnøye hos europeiske produsenter.

Utfordringen er at tilsvarende ordninger ikke eksisterer i Europa og Norge i dag. Og dermed er det mer lønnsomt for selskap som Freyr å investere i USA.

Samtidig er de avhengig av mye ekstern kapital for å realisere planene sine. Og investorene krever at pengene brukes der det er best avkastning.

– Det er stor interesse for det grønne skiftet generelt i kapitalmarkedet. Men investorer ønsker høyest mulig avkastning på kapital, sier Tom Jensen i Freyr.

Nå tar selskapet sikte på å starte batteriproduksjonen i Giga America i 2025.

Kan bli utsatt

Dermed kan altså det storskala batterieventyret i Nordland bli utsatt.

– Nå er det på ingen måte vedtatt at det blir en tidsforskyvning i dette ennå, og vi har ikke vært eksplisitt på det. En utsettelse kan være en konsekvens av dette, men det er for tidlig å si.

Samtidig har han tro på at det kan komme en respons fra EU og Norge.

– Vi har allerede puttet milliarder av kroner inn i batterisatsing i Norge og Mo i Rana, og vi kommer til å fortsette å investere i det. Men fremrykningstakten kommer til å bli bestemt av responsen som kommer fra EU, så det er egentlig situasjonen slik den er akkurat nå.

Norge må følge etter

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap), mener Norge og EU må få opp farten.

– Når USA har fått på plass en slik grønn pakke for industri, må Norge og EU følge med. Jeg har starta arbeidet opp mot norske myndigheter for å følge opp denne saken. Det er viktig at vi fra Nordland følger det. Det er viktig for hele fylket. Dette handler om rammebetingelser for grønn industri.