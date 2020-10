Mener politikerne må slutte å synse om aktiv dødshjelp: – Vi må få fakta på bordet

I helga fortalte NRK historien om Torgeir Djønne Lian. I februar i år dro han til en klinikk i Sveits for å avslutte livet med aktiv dødshjelp. 24-åringen fra Mo i Rana hadde en muskelsykdom som gjorde at han mistet flere og flere av kroppens funksjoner.

For sønnen handlet det om å få lov til å avslutte livet på en verdig måte, sier mamma Sonja Djønne.

– Torgeir ville helst gjøre dette i Norge. Det sa han mange ganger til oss. Det å reise til Sveits var en stor belastning for ham og familien. Jeg tenker at dette er noe som burde være mulig å gjøre i Norge, sier hun til NRK.

– Man skal få være sjef for eget liv

Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge. Skal det åpnes for dette, må loven endres.

I dag er Fremskrittspartiet alene blant partiene på Stortinget om å si ja. I deres prinsipp- og partiprogram står det at partiet i noen situasjoner vil tillate aktiv dødshjelp, regulert av et strengt lovverk.

– Dette handler om at man skal være sjef i eget liv, hele livet, også de aller siste dagene av livet, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp).

– Det er ikke gitt for alle mennesker å få en verdig og god avslutning på livet og vi klarer ikke å lindre alle, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: NRK

Hun mener debatten i Norge i for stor grad er preget av synsing og påstander.

Derfor vil partiet at spørsmålet skal utredes ordentlig. Kjos vil få fakta på bordet og se mot land som Sveits for å hente erfaringer.

– Det vi trenger nå for å komme et skritt videre og løfte debatten til et høyere nivå, er å få kunnskap fra de landene som har innført dette. Det hadde vært utrolig flott, både for politikere og befolkningen som er opptatt av dette, sier hun.

Norsk dokumentarserie. Stortingsrepresentant Hadia Tajik har takket ja til å reise ut i verden for å bli utfordret på våre norske verdier. Langt fra den velkjente norske debatten møter hun sterke forsvarere av aktiv dødshjelp. I Belgia og Sveits møter Hadia leger og politikere, og den 71 år gamle Nita Mason fra England. Hun lider av post-polio syndrom, og orker ikke leve lenger. Hun vil dø. På en klinikk i Sveits venter en dødelig giftdose. (3:3) Du trenger javascript for å se video. Norsk dokumentarserie. Stortingsrepresentant Hadia Tajik har takket ja til å reise ut i verden for å bli utfordret på våre norske verdier. Langt fra den velkjente norske debatten møter hun sterke forsvarere av aktiv dødshjelp. I Belgia og Sveits møter Hadia leger og politikere, og den 71 år gamle Nita Mason fra England. Hun lider av post-polio syndrom, og orker ikke leve lenger. Hun vil dø. På en klinikk i Sveits venter en dødelig giftdose. (3:3)

Høyre: Uaktuelt

– Et veldig stort flertall av befolkningen ønsker dette. Dermed vil de andre partiene etter hvert komme etter, mener Kjos i Frp.

Det er Sveinung Stensland uenig i. Han er helsepolitisk talsperson i Høyre og sier de er imot aktiv dødshjelp.

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre mener i motsetning til Kjos at partiene har grundige diskusjoner om temaet. Foto: Erik Waage / NRK

Han forteller at Stortinget i høst debatterer hvordan man skal sikre døende en best mulig omsorg og at det er dette som må være fokuset.

Regjeringen fremmet nylig en egen stortingsmelding om dette som er til behandling nå.

Aktiv dødshjelp er uaktuelt.

– De viktigste argumentene våre er at vi ønsker å legge til rette for god lindring og pleie. Vi mener at staten ikke skal legge til rette for å avslutte liv, da dette kan gi et utilbørlig press på svake pasienter i en sårbar situasjon, sier Stensland til NRK.